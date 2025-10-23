«Астана» вернёт игрока сборной Казахстана? Он сверкнул в КПЛ за «Ордабасы»

Но что будет дальше? Аренда Астанова в «Ордабасы» завершается. Какие планы на игрока у «Астаны»? Его главный конкурент по позиции Усман Камара остаётся стабильным игроком основы, который приносит пользу. Снова быть бэкапом на позиции и сидеть в запасе — это так себе перспектива для того же Эльхана. Но не исключено, что «Астане» будет необходим Астанов, если ужесточат лимит на легионеров. В такой ситуации каждый казахстанец, тем более кандидат в сборную, будет оцениваться на рынке высоко.