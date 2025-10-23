«Астана» вернёт игрока сборной Казахстана? Он сверкнул в КПЛ за «Ордабасы»

Летом Эльхан Астанов вернулся из «Астаны» в «Ордабасы» и получил именно то, что ему требовалось — игровое время. Но что ждёт 25-летнего вингера после завершения сезона — об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Камбэк в Шымкент после минорного старта сезона в «Астане» для Эльхана получился относительно положительным и эффективным. Для наглядности приведём статистику: в первой половине сезона за «Астану» у игрока десять матчей в КПЛ и один гол, но при этом суммарно игровых минут всего 116. В «Ордабасы» Астанов сразу же забрал себе место в основе и в восьми играх чемпионата у него 647 минут. За этот период он забил пять мячей.
Да, пока нельзя сказать, что Эльхан вернулся к форме сезона-2022, где он ярко сверкал как за клуб, так и за сборную. Но эпизодически он напоминает себя прежнего и подобная перезагрузка в «Ордабасы» ему была необходима. Хотя опять же, прибавлять есть в чем, показательно, что в сборную Казахстана Эльхана по-прежнему не вызывают.
Но что будет дальше? Аренда Астанова в «Ордабасы» завершается. Какие планы на игрока у «Астаны»? Его главный конкурент по позиции Усман Камара остаётся стабильным игроком основы, который приносит пользу. Снова быть бэкапом на позиции и сидеть в запасе — это так себе перспектива для того же Эльхана. Но не исключено, что «Астане» будет необходим Астанов, если ужесточат лимит на легионеров. В такой ситуации каждый казахстанец, тем более кандидат в сборную, будет оцениваться на рынке высоко.
Любопытно, как на ситуацию будет смотреть сам Эльхан, ведь с точки зрения карьеры на данный момент возвращение в «Астану» не выглядит перспективным решением.