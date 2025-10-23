«Барселона» вновь обжаловала дисквалификацию Флика

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) уже отклонил первую жалобу каталонского клуба. Теперь «Барса» обратилась в апелляционный комитет организации.
Если и на этот раз решение останется без изменений, у клуба сохранится возможность подать иск в Спортивный административный суд (TAD).
В случае окончательного отказа командой в ближайшей встрече будет руководить помощник Флика — Маркус Зорг. Напомним, что 26 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Реалом».