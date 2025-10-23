Капитан «Ливерпуля» ван Дейк рассказал о беседе с игроками после поражения от «МЮ»: «Все стали гораздо бодрее»

34-летний защитник сборной Нидерландов решил собрать партнеров на базе клуба, спустя день после поражения от «Манчестер Юнайтед», которое стало для команды Арне Слота четвертым подряд. И уже через два дня «Ливерпуль» ответил мощно — разгромил «Айнтрахт» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов.
«В понедельник всем было тяжело — ведь мы проиграли дома “Юнайтед”. За мое время в “Ливерпуле” это случалось крайне редко. Поэтому мы собрались вместе, но это не было кризисным собранием. Мы просто понимали, что ситуация может измениться — ведь на дворе только октябрь.
Я хотел сказать несколько слов. Такое я делаю не после каждой игры — и пусть так и останется. Никто не хочет проигрывать четыре матча подряд, но это была наша реальность. Мы должны были сохранять спокойствие и не обращать внимания на шум извне. Единственный способ выйти из такой ситуации — оставаться сплоченными, сохранять концентрацию, уверенность и веру", — цитирует ван Дейка The Athletic.
Ван Дейк подчеркнул, что атмосфера в команде после его обращения заметно изменилась: «Да, до собрания настроение было подавленным, но после него все стали гораздо бодрее!».