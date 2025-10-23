Аллегри: «Лучше сыграть матч “Милан” — “Комо” в Италии, но важно принять решение как можно скорее»

Ранее УЕФА согласовала перенос игры Серии А в Австралию, подчеркнув, что это единичный случай, вызванный тем, что в дни проведения матча стадион «Сан-Сиро» будет задействован для церемонии открытия Олимпиады Милан-Кортина. По данным СМИ, за проведение встречи в Перте клубы и руководство Серии А смогут заработать около 12 миллионов евро.