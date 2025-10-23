«Я ещё не закончил»: тренер дал понять, что останется в Казахстане

— Кто-то в прессе намеренно подогревает мой уход из команды. Могу сказать по этому поводу, что у меня ещё 1 год действующего контракта. Я вижу, как люди в городе поддерживают меня и команду. Но, как и везде, есть и другие мнения. Я здесь ещё не закончил свою работу — мне интересно продолжить начатое дело. Так что после окончания сезона обязательно сядем с руководством и обсудим дальнейшие планы. Могу сказать, что я очень благодарен Акиму Шымкента за ту поддержку, которую он оказал мне лично и команде в целом, — сказал он.