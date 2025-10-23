«Кайрат» сделал заявление перед матчем с «Астаной» за золото КПЛ-2025

По информации пресс-службы клуба, все билеты на матч проданы.
Финальная и решающая игра сезона пройдёт на Центральном стадионе Алматы 26 октября и начнётся в 15:00.
Клуб рекомендует приходить на стадион за 2−3 часа до начала игры, чтобы спокойно пройти контроль и избежать очередей. Вход будет открыт с трёх сторон: проспект Абая, улица Сатпаева и улица Байтурсынова.
Перед очной встречей «Кайрат» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице КПЛ, опережая на два балла идущую второй «Астану».
Для чемпионства «Кайрат» устроит даже ничья, тогда как «Астане» нужна только победа.
- Чемпион Казахстана сыграет в Лиге чемпионов (с первого квалификационного раунда).
- Серебряный призёр выступит в Лиге конференций (со второго раунда квалификации).
- Бронзовый призёр будет играть в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
- Четвёртая команда сыграет в первом раунде квалификации Лиги конференций.