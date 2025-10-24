Испанский агент назвал игрока «Кайрата», который не хуже Сатпаева

Игроку нужен долгосрочный проект
«Могу ошибаться, но для меня Азамат — талант не меньше Сатпаева. Он играет не по годам хладнокровно и всегда ищет возможность для удара, что мы увидели в матче против “Пафоса”. Пара выстрелов были действительно опасными. Считаю, теперь Туякбаеву нужен долгосрочный проект, где делают ставку на развитие молодежи», — сказал Парра в интервью ASnews.kz.
О перспективах уехать в Европу
«Условно, если он продолжит карьеру в Италии или Испании, нужно убедиться, что получит игровое время. Я бы посмотрел на Азамата в клубе вроде “Палермо” или “Фрозиноне”, который мог бы раскрыть и перепродать его, как Исака Вурала. У казахстанца впечатляющий футбольный IQ», — добавил он.
Напомним, Туякбаев дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на матч против «Пафоса» после перерыва. Ранее он поразил ворота «Жетысу» в рамках КПЛ (5:0).
Вурал — полузащитник молодежной сборной Турции. Проведя сезон в Серии Б в составе «Фрозиноне», 19-летний игрок отправился в «Пизу». Этим летом клуб высшего дивизиона Италии выложил за него 4,5 миллиона евро.
В феврале 2025 года «Кайрат» официально подтвердил переход своего нападающего Дастана Сатпаева в «Челси». Форвард присоединится к лондонскому клубу летом 2026 года после того, как ему исполнится 18 лет.