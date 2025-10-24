Ричмонд
Испанский агент назвал игрока «Кайрата», который не хуже Сатпаева

Испанский агент Алехандро Парра отметил, что полузащитник «Кайрата» Азамат Туякбаев ничем не уступает Дастану Сатпаеву по уровню мастерства, передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz, Алихан Сариев

Игроку нужен долгосрочный проект

«Могу ошибаться, но для меня Азамат — талант не меньше Сатпаева. Он играет не по годам хладнокровно и всегда ищет возможность для удара, что мы увидели в матче против “Пафоса”. Пара выстрелов были действительно опасными. Считаю, теперь Туякбаеву нужен долгосрочный проект, где делают ставку на развитие молодежи», — сказал Парра в интервью ASnews.kz.

О перспективах уехать в Европу

«Условно, если он продолжит карьеру в Италии или Испании, нужно убедиться, что получит игровое время. Я бы посмотрел на Азамата в клубе вроде “Палермо” или “Фрозиноне”, который мог бы раскрыть и перепродать его, как Исака Вурала. У казахстанца впечатляющий футбольный IQ», — добавил он.

Напомним, Туякбаев дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на матч против «Пафоса» после перерыва. Ранее он поразил ворота «Жетысу» в рамках КПЛ (5:0).

Вурал — полузащитник молодежной сборной Турции. Проведя сезон в Серии Б в составе «Фрозиноне», 19-летний игрок отправился в «Пизу». Этим летом клуб высшего дивизиона Италии выложил за него 4,5 миллиона евро.

В феврале 2025 года «Кайрат» официально подтвердил переход своего нападающего Дастана Сатпаева в «Челси». Форвард присоединится к лондонскому клубу летом 2026 года после того, как ему исполнится 18 лет.