Бывший вратарь сборной Англии Карсон объявил о завершении карьеры

Карсон играл за сборную Англии в матче последнего тура отборочного турнира Евро-2008 против Хорватии (2:3). Благодаря победе хорватов сборная России заняла второе место в группе E и вышла в финальную стадию, а англичане стали третьими и пропустили чемпионат Европы. Всего у Карсона 4 матча за сборную Англии и 4 пропущенных мяча.