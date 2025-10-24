Бывший вратарь сборной Англии Карсон объявил о завершении карьеры

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23.10
Риека
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
2
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
6
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
2
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

Бывший вратарь сборной Англии Карсон объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 40 лет.

Карсон играл за сборную Англии в матче последнего тура отборочного турнира Евро-2008 против Хорватии (2:3). Благодаря победе хорватов сборная России заняла второе место в группе E и вышла в финальную стадию, а англичане стали третьими и пропустили чемпионат Европы. Всего у Карсона 4 матча за сборную Англии и 4 пропущенных мяча.

На клубном уровне голкипер выступал за английские «Лидс», «Ливерпуль», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Уиган», «Дерби Каунти» и «Манчестер Сити», а также за турецкий «Бурсаспор». Футболист является четырехкратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и победителем клубного чемпионата мира.