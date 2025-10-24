Аршавин ответил, в чем он превосходит Роналду: «Только в этом»

— Криштиану Роналду со мной футболками не поменялся, когда мы, кстати, 0:0 сыграли (Аршавин не уточнил, какой именно матч он имеет в виду: Россия — Португалия в отборе ЧМ-2006 в сентябре 2005 года или «МЮ» — «Арсенал» в АПЛ в мае 2009-го).