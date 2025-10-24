Аршавин ответил, в чем он превосходит Роналду: «Только в этом»

— Криштиану Роналду со мной футболками не поменялся, когда мы, кстати, 0:0 сыграли (Аршавин не уточнил, какой именно матч он имеет в виду: Россия — Португалия в отборе ЧМ-2006 в сентябре 2005 года или «МЮ» — «Арсенал» в АПЛ в мае 2009-го).
— А что он сказал? Как сказал?
— Просто «ноу» или что-то еще.
— Есть ли какие-то качества футбольные, в которых ты сильнее, чем Роналду?
— Может, голова, поле лучше вижу. Только из-за этого.
— А каких его качеств тебе больше всего не хватило? Что бы ты хотел у него больше всего?
— Физика, атлетизм, — сказал Аршавин в эфире ютуб-канала Fonbet.