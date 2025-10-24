Салах убрал информацию о «Ливерпуле» из своих аккаунтов в соцсетях

Несмотря на крупную победу, в составе мерсисайдцев есть как минимум один футболист, оставшийся недовольным. Лучший бомбардир команды последних лет Мохамед Салах в последние недели попал под шквал критики и не попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Айнтрахтом». Он вышел на замену на 74-й минуте при счете 5:1 и не успел отметиться результативными действиями.