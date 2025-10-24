Ричмонд
Сатпаев и еще одна звезда: в КПЛ-2025 выбраны лучшие игроки месяца

Объявлены лучшие игроки и тренер месяца по итогам сентября в КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Источник: ФК "Кайрат"

Так, полузащитник «Елимая» из Семея Галымжан Кенжебек и 17-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев признаны лучшими игроками месяца. Победители определялись голосованием капитанов и тренеров команд Премьер-лиги, а лучшего тренера выбирали наставники клубов.

Кенжебек провёл два матча и забил гол в ворота «Астаны», а также сыграл за национальную сборную Казахстана. Сатпаев отличился тремя мячами в двух матчах КПЛ и помог «Кайрату» в Лиге чемпионов против «Спортинга» и «Реала».

Для Дастана это уже пятый титул игрока месяца в сезоне — ранее он побеждал в марте, апреле, мае и июле. Кенжебек брал награду в августе.

Лучшим тренером месяца снова признан Рафаэль Уразбахтин — наставник «Кайрата» получает это звание третий раз подряд. Под его руководством алматинцы выиграли оба сентябрьских матча КПЛ.