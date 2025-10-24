Сатпаев и еще одна звезда: в КПЛ-2025 выбраны лучшие игроки месяца

Так, полузащитник «Елимая» из Семея Галымжан Кенжебек и 17-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев признаны лучшими игроками месяца. Победители определялись голосованием капитанов и тренеров команд Премьер-лиги, а лучшего тренера выбирали наставники клубов.
Кенжебек провёл два матча и забил гол в ворота «Астаны», а также сыграл за национальную сборную Казахстана. Сатпаев отличился тремя мячами в двух матчах КПЛ и помог «Кайрату» в Лиге чемпионов против «Спортинга» и «Реала».
Для Дастана это уже пятый титул игрока месяца в сезоне — ранее он побеждал в марте, апреле, мае и июле. Кенжебек брал награду в августе.
Лучшим тренером месяца снова признан Рафаэль Уразбахтин — наставник «Кайрата» получает это звание третий раз подряд. Под его руководством алматинцы выиграли оба сентябрьских матча КПЛ.