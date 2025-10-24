Сатпаев и еще одна звезда: в КПЛ-2025 выбраны лучшие игроки месяца

Кенжебек провёл два матча и забил гол в ворота «Астаны», а также сыграл за национальную сборную Казахстана. Сатпаев отличился тремя мячами в двух матчах КПЛ и помог «Кайрату» в Лиге чемпионов против «Спортинга» и «Реала».