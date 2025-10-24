Громкая сенсация определила третьего новичка КПЛ-2026 и огорчила «Шахтёр»

Встреча 26-го тура прошла в Усть-Каменогорске и завершилась со счётом 4:1. В составе победителей голы забили Сэйф Попов (8-я минута, 61-я), Артем Тетерин (49-я) и Ибрагим Дадаев (79-я). У проигравших один мяч отыграл Биржан Токтыбай (78-я).
При этом у хозяев удаления заработали Ораз Сайлыбаев (90-я) и Сэйф Попов (90+3-я). У гостей красные карточки получили Жасулан Ержигит (71-я) и Биржан Токтыбай (89-я).
Таким образом, «Алтай» набрал 55 очков и гарантировал себе место в призовой тройке и выход в когорту сильнейших.
В КПЛ-2026 также прошли актауский «Каспий» и павлодарский «Иртыш». А вот идущий четвёртым карагандинский «Шахтер» не смог отобраться в премьер-лигу.