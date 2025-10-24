Ричмонд
Из дома Касильяса украли коллекцию дорогих часов

В Мадриде арестовали супружесккую пару по подозрению в краже часов у Касильяса.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции Испании арестовали супружескую пару по подозрению в краже пяти роскошных часов из дома бывшего футболиста Икера Касильяса в Мадриде, сообщает Fuentes Informadas.

По данным источников в полиции, женщина много лет работала домработницей в доме бывшего капитана мадридского «Реала», а арестованным мужчиной является ее муж, работавший там же охранником. Задержанные предстали перед судом Посуэло.

Сообщается, что пара разработала план ограбления, согласно которому часы были заменены подделками и их пропажа обнаружилась не сразу. Украденные часы, среди которых было несколько золотых моделей Rolex стоимостью более 50 тысяч евро каждая, воры разобрали и продавали детали по отдельности, что затрудняет их поиск.

Касильясу 44 года. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012 годы) и чемпионом мира (2010). Он занимает второе место среди игроков «красной фурии» по количеству сыгранных матчей (167). Вместе с мадридским «Реалом» голкипер стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов.