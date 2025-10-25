«Милан» сыграл вничью с «Пизой» в матче чемпионата Италии

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Рафаэль Леау (7-я минута) и Закари Атекаме (90+3). У гостей отличились Хуан Куадрадо (60-я минута) и М’Бала Нзола (86).
«Милан» с 17 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда продлила серию без поражений в турнире до семи матчей. «Пиза» (4) располагается на 18-й строчке.
В следующем туре «Милан» 28 октября сыграет в гостях с «Аталантой», двумя днями позднее «Пиза» примет римский «Лацио».
Футбол, Италия, 8-й тур
24.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Альберто Джилардино
Голы
Милан
Рафаэл Леау
(Самуэле Риччи)
7′
Закари Атекаме
(Лука Модрич)
90+3′
Пиза
Хуан Куадрадо
60′
Мбала Нзола
(Эбенезер Акинсанмиро)
86′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
5
Кони де Винтер
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
4
Самуэле Риччи
10
Рафаэл Леау
33
Давиде Бартесаги
76′
24
Закари Атекаме
81′
7
Сантьяго Хименес
76′
18
Кристофер Нкунку
Пиза
1
Адриан Шемпер
4
Антонио Караччоло
5
Симоне Канестрелли
15
Идрисса Туре
20
Мишель Эбишер
31′
14
Эбенезер Акинсанмиро
18
Мбала Нзола
90+5′
39
Рауль Альбиоль
46′
11
Хуан Куадрадо
94
Джованни Бонфанти
46′
33
Артуро Калабрези
10
Маттео Трамони
71′
21
Исак Вурал
84′
9
Хенрик Мейстер
71′
32
Стефано Морео
Статистика
Милан
Пиза
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
20
8
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
8
21
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
