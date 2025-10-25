«Серик Беледиеспор» Юрана разгромно проиграл в чемпионате Турции

Команда, возглавляемая российским тренером Сергеем Юраном, с 13 очками занимает в таблице 13-е место.
Ранее стало известно, что игроки «Серик Беледиеспор» бойкотировали тренировку из-за задержки зарплаты.
Футболисты «Серик Беледиеспор» крупно уступили «Пендикспору» в 11-м туре второй турецкой лиги. Игра завершилась со счетом 0:4.
