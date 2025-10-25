Ричмонд
Гол Изидора помог «Сандерленду» сенсационно обыграть «Челси» в матче АПЛ

«Челси» на своем поле проиграл «Сандерленду» в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги.

Источник: Getty Images

«Синие» открыли счет на 4-й минуте — отличился нападающий Алехандро Гарначо. На 22-й минуте «черные коты» отыгрались после точного удара бывшего форварда «Локомотива» и «Зенита» Вильсона Изидора.

Несмотря на подавляющее преимущество хозяев, в концовке «Сандерленд» вырвал победу — гол на счету Шемсдина Тальби (93).

После этого матча «Сандерленд» занимает 2-е место в таблице АПЛ (17 очков), «Челси» находится на 6−7-й позициях (14 баллов).

Челси
1:2
Первый тайм: 1:1
Сандерленд
Футбол, Англия, Тур 9
25.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Режис Ле Бри
Голы
Челси
Алехандро Гарначо
(Педру Нету)
4′
Сандерленд
Вильсон Изидор
22′
Шемсдин Тальби
(Брайан Бробби)
90+3′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
3
Марк Кукурелья
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
8
Энцо Фернандес
7
Педру Нету
85′
17
Андрей Сантос
88′
49
Алехандро Гарначо
58′
41
Эстеван
20
Жоао Педро
85′
32
Тайрик Джордж
38
Марк Гиу
76′
4
Тосин Адарабиойо
34
Джош Ачимпонг
76′
11
Джейми Гиттенс
Сандерленд
22
Робин Руфс
20
Норди Мукьеле
32
Трай Хьюм
6
Лютсхарел Гертрейда
5
Дэниэл Баллард
17
Рейнилдо Мандава
27
Ноа Садики
34
Гранит Джака
25
Бертран Траоре
65′
7
Шемсдин Тальби
28
Энцо Ле Фе
70′
75′
11
Крис Ригг
18
Вильсон Изидор
75′
9
Брайан Бробби
Статистика
Челси
Сандерленд
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
7
4
Угловые
9
1
Фолы
15
13
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти