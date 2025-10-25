Ричмонд
«Наполи» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Футболисты «Наполи» одержали победу над миланским «Интером» в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Источник: AP 2024

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У «Наполи» отличились Кевин Де Брёйне (33-я минута, с пенальти), Скотт Мактоминей (54) и Андре-Франк Замбо-Ангисса (67). В составе «Интера» 11-метровый удар реализовал Хакан Чалханоглу (59).

После реализованного пенальти Де Брёйне остановился и схватился за заднюю поверхность бедра. Спустя некоторое время он в слезах покинул поле при помощи врачей и был заменен.

«Наполи» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Интер» прервал серию из четырех побед в чемпионате Италии и занимает четвертую позицию с 15 баллами.

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Лечче» 28 октября, а «Интер» днем позже примет «Фиорентину».

В других субботних матчах чемпионата Италии «Парма» на своем поле сыграла вничью с «Комо» (0:0), а «Удинезе» дома победил «Лечче» (3:2).

Наполи
3:1
Первый тайм: 1:0
Интер
Футбол, Италия, 8-й тур
25.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Кристиан Киву
Голы
Наполи
Кевин Де Брейне
33′
Скотт Мактоминай
(Леонардо Спинаццола)
54′
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Давид Нерес)
66′
Интер
Хакан Чалханоглу
59′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
43′
8
Скотт Мактоминай
6
Билли Гилмор
45+6′
5
Жуан Жезус
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
90′
3
Мигель Гутьеррес
21
Маттео Политано
82′
20
Эльиф Эльмас
7
Давид Нерес
81′
70
Ноа Ланг
4
Алессандро Буонджорно
90′
31
Сэм Бекема
11
Кевин Де Брейне
37′
17
Матиас Оливера
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
77′
15
Франческо Ачерби
32
Федерико Димарко
10
Лаутаро Мартинес
2
Дензел Дюмфрис
73′
8
Петар Сучич
20
Хакан Чалханоглу
73′
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
73′
11
Луис Энрике
22
Генрих Мхитарян
32′
7
Петр Зелиньски
14
Анж-Йоан Бонни
62′
94
Франческо Эспозито
Статистика
Наполи
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
3
3
Угловые
1
4
Фолы
15
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти