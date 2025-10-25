«Наполи» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У «Наполи» отличились Кевин Де Брёйне (33-я минута, с пенальти), Скотт Мактоминей (54) и Андре-Франк Замбо-Ангисса (67). В составе «Интера» 11-метровый удар реализовал Хакан Чалханоглу (59).
После реализованного пенальти Де Брёйне остановился и схватился за заднюю поверхность бедра. Спустя некоторое время он в слезах покинул поле при помощи врачей и был заменен.
«Наполи» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Интер» прервал серию из четырех побед в чемпионате Италии и занимает четвертую позицию с 15 баллами.
В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Лечче» 28 октября, а «Интер» днем позже примет «Фиорентину».
В других субботних матчах чемпионата Италии «Парма» на своем поле сыграла вничью с «Комо» (0:0), а «Удинезе» дома победил «Лечче» (3:2).
Антонио Конте
Кристиан Киву
Кевин Де Брейне
33′
Скотт Мактоминай
(Леонардо Спинаццола)
54′
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Давид Нерес)
66′
Хакан Чалханоглу
59′
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
43′
8
Скотт Мактоминай
6
Билли Гилмор
45+6′
5
Жуан Жезус
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
90′
3
Мигель Гутьеррес
21
Маттео Политано
82′
20
Эльиф Эльмас
7
Давид Нерес
81′
70
Ноа Ланг
4
Алессандро Буонджорно
90′
31
Сэм Бекема
11
Кевин Де Брейне
37′
17
Матиас Оливера
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
77′
15
Франческо Ачерби
32
Федерико Димарко
10
Лаутаро Мартинес
2
Дензел Дюмфрис
73′
8
Петар Сучич
20
Хакан Чалханоглу
73′
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
73′
11
Луис Энрике
22
Генрих Мхитарян
32′
7
Петр Зелиньски
14
Анж-Йоан Бонни
62′
94
Франческо Эспозито
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти