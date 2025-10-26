Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона» и поднялся на 4-е место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брайтоном» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд» 25 октября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Источник: AP 2024

Счет в матче был открыт на 24-й минуте — бразилец Матеус Кунья забил свой дебютный гол за «МЮ», точно пробив в дальний нижний угол ворот «чаек».

На 34-й минуте Каземиро с помощью рикошета удвоил преимущество хозяев. На 61-й минуте отличился Брайан Мбемо, сделав счет 3:0.

На 74-й минуте Данни Уэлбек красиво пробил со штрафного, отправив мяч под перекладину ворот своей бывшей команды — 3:1. На 2-й добавленной минуте вышедший на замену Хараламбос Костулас забил головой, сократив разрыв в счете до минимума, но «МЮ» не только удержал победный результат, но и забил сам — дубль оформил Мбемо.

Победа временно вывела «МЮ» на четвертое место в турнирной таблице, «Брайтон» располагается на 12-й строчке.

Манчестер Юнайтед
4:2
Первый тайм: 2:0
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 9
25.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Фабиан Хюрцелер
Голы
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
24′
Каземиру
34′
Брайан Мбемо
61′
Брайан Мбемо
90′
Брайтон
Дэнни Уэлбек
74′
Харалампос Костулас
90′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
15
Лени Йоро
4
Маттейс де Лигт
2
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
23
Люк Шоу
65′
26
Айден Хевен
16
Амад Диалло
70′
13
Патрик Доргу
72′
30
Беньямин Шешко
81′
82′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
70′
37
Кобби Майну
10
Матеус Кунья
81′
25
Мануэль Угарте
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
90′
11
Янкуба Минте
18
Дэнни Уэлбек
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
27
Матс Виффер
87′
9
Стефанос Цимас
29
Максим Де Кейпер
59′
20
Джеймс Милнер
10
Жоржиньо Рюттер
79′
19
Харалампос Костулас
17
Карлос Балеба
41′
59′
14
Том Уотсон
26
Ясин Айяри
60′
25
Диего Гомес
Статистика
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
9
5
Угловые
1
6
Фолы
4
13
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти