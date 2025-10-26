«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона» и поднялся на 4-е место в АПЛ

Счет в матче был открыт на 24-й минуте — бразилец Матеус Кунья забил свой дебютный гол за «МЮ», точно пробив в дальний нижний угол ворот «чаек».
На 34-й минуте Каземиро с помощью рикошета удвоил преимущество хозяев. На 61-й минуте отличился Брайан Мбемо, сделав счет 3:0.
На 74-й минуте Данни Уэлбек красиво пробил со штрафного, отправив мяч под перекладину ворот своей бывшей команды — 3:1. На 2-й добавленной минуте вышедший на замену Хараламбос Костулас забил головой, сократив разрыв в счете до минимума, но «МЮ» не только удержал победный результат, но и забил сам — дубль оформил Мбемо.
Победа временно вывела «МЮ» на четвертое место в турнирной таблице, «Брайтон» располагается на 12-й строчке.
Рубен Аморим
Фабиан Хюрцелер
Матеус Кунья
24′
Каземиру
34′
Брайан Мбемо
61′
Брайан Мбемо
90′
Дэнни Уэлбек
74′
Харалампос Костулас
90′
31
Сенне Ламменс
15
Лени Йоро
4
Маттейс де Лигт
2
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
23
Люк Шоу
65′
26
Айден Хевен
16
Амад Диалло
70′
13
Патрик Доргу
72′
30
Беньямин Шешко
81′
82′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
70′
37
Кобби Майну
10
Матеус Кунья
81′
25
Мануэль Угарте
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
90′
11
Янкуба Минте
18
Дэнни Уэлбек
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
27
Матс Виффер
87′
9
Стефанос Цимас
29
Максим Де Кейпер
59′
20
Джеймс Милнер
10
Жоржиньо Рюттер
79′
19
Харалампос Костулас
17
Карлос Балеба
41′
59′
14
Том Уотсон
26
Ясин Айяри
60′
25
Диего Гомес
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти