«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона» и поднялся на 4-е место в АПЛ

На 74-й минуте Данни Уэлбек красиво пробил со штрафного, отправив мяч под перекладину ворот своей бывшей команды — 3:1. На 2-й добавленной минуте вышедший на замену Хараламбос Костулас забил головой, сократив разрыв в счете до минимума, но «МЮ» не только удержал победный результат, но и забил сам — дубль оформил Мбемо.