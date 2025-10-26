«Бавария» отказала Боатенгу в тренерской стажировке

«После конструктивной дискуссии мы приняли решение, что Жером не будет проходить стажировку в нашем клубе. Жером чувствует связь с “Баварией”, поэтому он не хочет, чтобы команда каким-либо образом пострадала из-за неоднозначной ситуации вокруг него», — говорится в заявлении «Баварии».