«Бавария» отказала Боатенгу в тренерской стажировке

Ранее стало известно, что Боатенг надеется пройти стажировку в мюнхенской команде после завершения карьеры.
«После конструктивной дискуссии мы приняли решение, что Жером не будет проходить стажировку в нашем клубе. Жером чувствует связь с “Баварией”, поэтому он не хочет, чтобы команда каким-либо образом пострадала из-за неоднозначной ситуации вокруг него», — говорится в заявлении «Баварии».
В прошлом году Боатенг был признан виновным в умышленном причинении телесных повреждений своей бывшей партнерше. Боатенга обвиняли в доведении другой бывшей девушки до самоубийства.