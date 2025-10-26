Дебютный гол Варди помог «Кремонезе» сыграть вничью с «Аталантой»

В составе хозяев отличился английский нападающий Джейми Варди, забивший свой дебютный мяч за «Кремонезе» на 78-й минуте игры. «Аталанта» отыгралась спустя 6 минут благодаря точному удару Марко Брешианини.
«Аталанта» сыграла вничью в четвертом туре подряд и с 12 очками идет восьмой в турнирной таблице Серии А. У «Кремонезе» 11 баллов и десятая строчка в лиге.
Футбол, Италия, 8-й тур
25.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Иван Юрич
Судейская бригада
Главный судья
Альберто Рубен Арена
(Италия)
