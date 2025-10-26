Тысяча все ближе! Роналду забил 950-й мяч в карьере — с игры

На смену великой погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки пришла новая: Криштиану Роналду — за тысячным мячом в карьере. Как и легендарный хоккеист, португалец без устали идет к цели — в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Хамзом» (2:0) он забил 950-й гол.
Как это было
На самом деле, кроме легендарного статуса мяч Роналду получился не особо примечательным. Криштиану забил на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды. Зато сделал это с игры.
Все началось с ускорения Уэсли по правому флангу — нападающий заменил автора победного мяча Жоау Феликса на 80-й минуте и на свежих ногах убежал от защитников «Аль-Хазма».
В какой-то момент показалось, что футболист исполнит сам — у него была хорошая позиция.
Однако бразилец не пожадничал и откатил назад, на набегающего Роналду.
Криштиану в таких ситуациях обычно не ошибается, так случилось и в этот раз. Как итог — 950-й гол в карьере.
«Рад, что помог команде победить! Всегда жажду большего!» — написал португалец сразу после матча.
Чемпионство на десерт?
Роналду явно очень хочет выбить 1000-й гол поскорее. Для 40-летнего спортсмена у него сумасшедший темп: он забил 12 мячей в 12 матчах этого сезона за клуб и сборную. За Португалию у Роналду 5 голов в четырех играх, за «Аль-Наср» — 7 в восьми матчах.
Такая результативность приносит плоды командам, за которые играет Криш. «Селесао» — в шаге от выхода на чемпионат мира (гарантировали себе место в топ-2, но могут занять первое), а «Аль-Наср» всерьез претендует на чемпионство в этом сезоне.
Разумеется, турнир только начался, но клуб Роналду стартовал идеально — набрал 18 очков в шести встречах. При этом футболисты «Аль-Насра» забили 21 мяч, а пропустил только два — это действительно безупречное выступление.
Если команде удастся сохранить темп или хотя бы не слишком сильно замедлиться, то золотые медали ей практически гарантированы. Для Роналду, который еще не выигрывал значимых трофеев в Саудовской Аравии, чемпионство может стать отличным дополнением к грядущей тысяче голов.
Артем Белинин