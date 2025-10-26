Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.01
П2
3.56
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.98
X
3.35
П2
2.04
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Тысяча все ближе! Роналду забил 950-й мяч в карьере — с игры

Португальца не остановить.

Источник: Reuters

На смену великой погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки пришла новая: Криштиану Роналду — за тысячным мячом в карьере. Как и легендарный хоккеист, португалец без устали идет к цели — в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Хамзом» (2:0) он забил 950-й гол.

Как это было

На самом деле, кроме легендарного статуса мяч Роналду получился не особо примечательным. Криштиану забил на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды. Зато сделал это с игры.

Все началось с ускорения Уэсли по правому флангу — нападающий заменил автора победного мяча Жоау Феликса на 80-й минуте и на свежих ногах убежал от защитников «Аль-Хазма».

В какой-то момент показалось, что футболист исполнит сам — у него была хорошая позиция.

Однако бразилец не пожадничал и откатил назад, на набегающего Роналду.

Криштиану в таких ситуациях обычно не ошибается, так случилось и в этот раз. Как итог — 950-й гол в карьере.

«Рад, что помог команде победить! Всегда жажду большего!» — написал португалец сразу после матча.

Чемпионство на десерт?

Роналду явно очень хочет выбить 1000-й гол поскорее. Для 40-летнего спортсмена у него сумасшедший темп: он забил 12 мячей в 12 матчах этого сезона за клуб и сборную. За Португалию у Роналду 5 голов в четырех играх, за «Аль-Наср» — 7 в восьми матчах.

Такая результативность приносит плоды командам, за которые играет Криш. «Селесао» — в шаге от выхода на чемпионат мира (гарантировали себе место в топ-2, но могут занять первое), а «Аль-Наср» всерьез претендует на чемпионство в этом сезоне.

Разумеется, турнир только начался, но клуб Роналду стартовал идеально — набрал 18 очков в шести встречах. При этом футболисты «Аль-Насра» забили 21 мяч, а пропустил только два — это действительно безупречное выступление.

Если команде удастся сохранить темп или хотя бы не слишком сильно замедлиться, то золотые медали ей практически гарантированы. Для Роналду, который еще не выигрывал значимых трофеев в Саудовской Аравии, чемпионство может стать отличным дополнением к грядущей тысяче голов.

Артем Белинин

