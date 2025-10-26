«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних играх

Встреча в Брентфорде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Данго Уаттара (5-я минута), Кевин Шаде (45) и Игор Тьяго (60, с пенальти). За «Ливерпуль» дебютный мяч забил Милош Керкез (45+5), также отличился Мохамед Салах (89).
«Ливерпуль» продлил серию поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) до четырех матчей и с 15 очками располагается на шестом месте. С учетом Лиги чемпионов подопечные Арне Слота одержали лишь одну победу в последних шести играх. «Брентфорд» (13) занимает 10-ю строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» примет бирмингемскую «Астон Виллу» 1 ноября. В этот же день «Брентфорд» в гостях сыграет с лондонским «Кристал Пэлас».
