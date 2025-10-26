«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних играх

«Ливерпуль» продлил серию поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) до четырех матчей и с 15 очками располагается на шестом месте. С учетом Лиги чемпионов подопечные Арне Слота одержали лишь одну победу в последних шести играх. «Брентфорд» (13) занимает 10-ю строчку.