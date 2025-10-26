«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних играх

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.01
П2
3.56
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.98
X
3.35
П2
2.04
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних играх

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Брентфорде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Данго Уаттара (5-я минута), Кевин Шаде (45) и Игор Тьяго (60, с пенальти). За «Ливерпуль» дебютный мяч забил Милош Керкез (45+5), также отличился Мохамед Салах (89).

«Ливерпуль» продлил серию поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) до четырех матчей и с 15 очками располагается на шестом месте. С учетом Лиги чемпионов подопечные Арне Слота одержали лишь одну победу в последних шести играх. «Брентфорд» (13) занимает 10-ю строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» примет бирмингемскую «Астон Виллу» 1 ноября. В этот же день «Брентфорд» в гостях сыграет с лондонским «Кристал Пэлас».

Брентфорд
3:2
Первый тайм: 2:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 9
25.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Арне Слот
Голы
Брентфорд
Данго Уаттара
5′
Кевин Шаде
(Миккель Дамсгор)
45′
Игор Тиаго
60′
Ливерпуль
Милош Керкез
45+5′
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
89′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
9
Игор Тиаго
90+10′
22
Натан Коллинз
4
Сепп ван дер Берг
6
Джордан Хендерсон
20
Кристоффер Айер
90′
3
Рико Хенри
19
Данго Уаттара
90′
15
Франк Оньека
7
Кевин Шаде
76′
79′
23
Кин Льюис-Поттер
90+4′
24
Миккель Дамсгор
79′
8
Матиас Йенсен
18
Егор Ярмолюк
29′
27
Виталий Янельт
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
11
Мохамед Салах
57′
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
12
Конор Брэдли
62′
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
33′
61′
26
Эндрю Робертсон
18
Коди Гакпо
61′
14
Федерико Кьеза
7
Флориан Вирц
83′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
70′
73
Рио Нгумоха
Статистика
Брентфорд
Ливерпуль
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
17
18
Удары в створ
8
5
Угловые
5
4
Фолы
7
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти