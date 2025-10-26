«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Далянь Инбо» в чемпионате Китая

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, на своем поле сыграл вничью с «Далянь Инбо» в матче 28-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Лу Чжои (25-я минута) и Лю Чжужунь (39). У «Шанхая» мячи забили У Си (43) и Андру Луис (90+8, с пенальти). На 16-й компенсированной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий «Даляня» Чжу Пэнъюй.
«Шанхай», набрав 58 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице китайской Суперлиги. «Далянь» с 35 баллами занимает 10-ю строчку.
В следующем туре «Шанхай» примет «Шэньчжэнь Пэн Сити» 31 октября, а «Далянь» днем позднее сыграет с «Мэйчжоу Хакка» в гостях.