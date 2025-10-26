«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Далянь Инбо» в чемпионате Китая

Встреча в Шанхае завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Лу Чжои (25-я минута) и Лю Чжужунь (39). У «Шанхая» мячи забили У Си (43) и Андру Луис (90+8, с пенальти). На 16-й компенсированной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий «Даляня» Чжу Пэнъюй.