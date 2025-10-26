Ричмонд
«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Эзе

«Арсенал» дома обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура АПЛ — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол на 39-й минуте встречи забил Эберечи Эзе. 27-летний англичанин перешел в «Арсенал» из «Кристал Пэлас» в августе 2025 года.

«Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 22 очками, «Кристал Пэлас» идет на десятой строчке с 13 очками.

«Арсенал» в следующем туре сыграет на выезде с «Бернли», а «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Брентфорд».

В параллельных матчах «Борнмут» победил «Ноттингем Форест» (2:0), а «Вулверхэмптон» уступил «Бернли» (2:3).

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 9
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Оливер Гласнер
Голы
Арсенал
Эберечи Эзе
39′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
82′
5
Пьеро Хинкапье
10
Эберечи Эзе
88′
49
Майлс Льюис-Скелли
41
Деклан Райс
82′
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
66′
11
Габриел Мартинелли
2
Вильям Салиба
46′
3
Кристиан Москера
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
14
Жан-Филипп Матета
7
Исмаила Сарр
2
Даниэль Муньос
90′
24
Борна Соса
3
Тайрик Митчелл
90′
8
Джефферсон Лерма
20
Адам Уортон
90′
12
Крисантус Уче
18
Даити Камада
74′
19
Уилл Хьюз
10
Йереми Пино
59′
9
Эдвард Нкетиа
Статистика
Арсенал
Кристал Пэлас
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
3
1
Угловые
4
3
Фолы
6
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти