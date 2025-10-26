Ричмонд
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в АПЛ

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле».

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Унаи Эмери.

Автором единственного гола стал Мэтти Кэш, отличившийся на 19-й минуте.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ с конца августа, команда Хосепа Гвардиолы идет 4-й в таблице, имея в активе 16 очков. «Астон Вилла», которая не проигрывает шесть туров подряд, занимает 7-ю строчку с 15 очками.

Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 9
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Хосеп Гвардиола
Голы
Астон Вилла
Мэтти Кэш
19′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
81′
24
Амаду Онана
12
Люка Динь
86′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
74′
6
Росс Баркли
10
Эмилиано Буэндия
29′
19
Джейдон Санчо
74′
29
Эванн Гессан
11
Олли Уоткинс
86′
17
Дониэлл Мален
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
9
Эрлин Холанн
3
Рубен Диаш
47
Фил Фоден
80′
52
Оскар Бобб
61′
33
Нико О`Райли
26
Савио
40′
84′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
54′
76′
10
Райан Шерки
5
Джон Стоунс
61′
14
Нико Гонсалес
64′
20
Бернарду Силва
61′
11
Жереми Доку
Статистика
Астон Вилла
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
18
Удары в створ
3
4
Угловые
5
6
Фолы
8
16
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти