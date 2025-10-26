«Реал» впервые за полтора года победил «Барселону»

Мадридский «Реал» победил «Барселону» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании со счетом 2:1. Это 262-е по счету «эль-класико» в истории.
Уже на второй минуте матча в ворота гостей сначала назначили, а потом отменили пенальти.
На 12-й минуте у хозяев забил Килиан Мбаппе, но его гол отменили из-за офсайда. На 22-й французский форвард все же открыл счет после передачи Джуда Беллингема.
«Барселона» сравняла на 38-й благодаря Фермину Лопесу, но хозяева на 43-й снова вышли вперед — забил Беллингем. В концовке первого тайма Мбаппе снова забил, но мяч опять не засчитали из-за положения вне игры, как и гол Беллингема в середине второго тайма.
На 52-й минуте «Реал» снова заработал пенальти, но удар Мбаппе парировал Войцех Щенсны.
У «Барселоны» в компенсированное время матча красную карточку получил Педри.
В концовке встречи между игроками начались стычки.
У Мбаппе 12 голов в девяти матчах против «Барселоны». Больше каталонцам в XXI веке забивали только Карим Бензема (16 в 46 играх) и Криштиану Роналду (20 в 34). Француз стал третьим игроком, забившим каталонцам в четырех матчах подряд в этом веке, после Роналдиньо и Роналду.
Беллингем (22 года 119 дней) стал самым молодым игроком «Реала», забившим мяч и сделавшим голевой пас в одном матче с «Барселоной» в XXI веке. Прежний рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору (2023 год).
«Реал» в предыдущий раз побеждал «Барселону» 21 апреля 2024 года (3:2), после чего дважды проиграл ей в чемпионате (4:0, 4:3), а также в финале Кубка (3:2) и Суперкубка Испании (5:2). Также «Барселона» победила «Реал» в товарищеском матче в августе 2024-го (2:1).
«Реал» выиграл третий матч подряд в Ла Лиге и занимает первое место (27 очков), у «Барселоны» два проигрыша в трех последних матчах и вторая строчка (22).
В случае победы «Барселона» могла повторить самую длительную победную серию в матчах с «Реалом» в своей истории (пять игр при Хосепе Гвардиоле в 2008—2010 годах).
В следующем туре мадридцы под руководством Хаби Алонсо примут «Валенсию», а «Барселона» — «Эльче». Матчи пройдут 1 и 2 ноября соответственно.
Хаби Алонсо
Ханс-Дитер Флик
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
22′
Джуд Беллингем
(Эдер Милитау)
43′
Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
38′
Килиан Мбаппе
52′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
90+11′
24
Дин Хейсен
57′
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
23′
72′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
66′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
90′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
8
Педри
42′
90+10′
16
Фермин Лопес
90+9′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
74′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
83′
19
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
74′
17
Марк Касадо
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти