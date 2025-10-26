«Реал» впервые за полтора года победил «Барселону»

У Мбаппе 12 голов в девяти матчах против «Барселоны». Больше каталонцам в XXI веке забивали только Карим Бензема (16 в 46 играх) и Криштиану Роналду (20 в 34). Француз стал третьим игроком, забившим каталонцам в четырех матчах подряд в этом веке, после Роналдиньо и Роналду.