Жесткие разборки «Реала» и «Барселоны» после класико! Ямалю досталось за дерзкие слова до игры

«Реал» победил «Барселону» в напряженном матче 10-го тура Ла лиги — 2:1. После игры произошел скандал: команды устроили потасовку. Ее спровоцировал нападающий каталонцев Ламин Ямаль.
Дали огня
Класико редко заканчивается со свистком. Матч на «Бернабеу» не стал исключением — сразу после его завершения на поле начался хаос.
Судя по всему, потасовка началась с Карвахаля — капитан «Реала» жестом символически призвал Ямаля, наговорившего до игры всякого, помолчать.
Ламин молчать отказался и начал активно отвечать 33-летнему оппоненту. Каталонца попытался оттянуть Камавинга, что привело к толкотне.
Уходившему Ямалю что-то сказал Тчуамени. Явно не успокоил.
Уводить испанца пришлось под конвоем. Все это время тот не замолкал и что-то кричал представителям «Реала».
Больше других мадридцев разозлился Винисиус — он несколько раз сказал Ламину, что тот «много болтает», и использовал характерный жест.
За одноклубника тем временем заступился травмированный Рафинья — и чуть не подрался с бразильцем.
Когда все закончилось и главных смутьянов увели, футболисты «Реала» наконец спокойно отпраздновали победу.
Через 1,5 часа после окончания матча выяснилось, что потасовка не обошлась без санкций. Желтые карточки со стороны «Барселоны» получили Фермин, Ферран и Бальде, а со стороны «Реала» — Винисиус, Эдер Милитао и Родриго. Кроме того, арбитр Сото Градо удалил запасного вратаря мадридцев Лунина, который тоже активно участвовал в разборках после финального свистка.
Ямаль разогрел класико
У Карвахаля (да и у всего «Реала») были причины призвать Ямаля помолчать — нападающий «Барселоны» перед класико наговорил лишнего.
Сперва он обвинил мадридцев в жульничестве. На стриме, связанном с местной Медиалигой, Ламин выдал такое сравнение для медиаклуба «Порсинос»: «Напоминает ли он мне “Реал”? Конечно! Они тоже вечно жульничают, а потом жалуются».
Позднее на этом же шоу каталонец и вовсе начал самоуверенно угрожать соперникам: «Кому бы я хотел забить больше — “Реалу” или “Порсиносу”? Слушай, я уже не раз забивал “Реалу”, да и вам тоже. Сложно ли будет забить на “Бернабеу”? Не знаю. В прошлый раз игра там закончилась 4:0 в нашу пользу. Будет ли такой счет в воскресенье? Я этого не говорил, но было бы славно».
А непосредственно перед класико Ямаль выложил в социальных сетях фото на фоне разгневанных болельщиков «Реала».
Ламина моментально раскритиковали многие: фанаты мадридцев, бывшие футболисты обоих клубов и даже, по слухам, собственное руководство. Поэтому совсем неудивительно, что капитан «Реала» тоже решил высказать тому претензии — тем более после тяжелой победы.