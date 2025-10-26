Жесткие разборки «Реала» и «Барселоны» после класико! Ямалю досталось за дерзкие слова до игры

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.20
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.77
П2
4.02
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
X
3.09
П2
3.85
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Жесткие разборки «Реала» и «Барселоны» после класико! Ямалю досталось за дерзкие слова до игры

Месть Мадрида.

Источник: Reuters

«Реал» победил «Барселону» в напряженном матче 10-го тура Ла лиги — 2:1. После игры произошел скандал: команды устроили потасовку. Ее спровоцировал нападающий каталонцев Ламин Ямаль.

Дали огня

Класико редко заканчивается со свистком. Матч на «Бернабеу» не стал исключением — сразу после его завершения на поле начался хаос.

Судя по всему, потасовка началась с Карвахаля — капитан «Реала» жестом символически призвал Ямаля, наговорившего до игры всякого, помолчать.

Ламин молчать отказался и начал активно отвечать 33-летнему оппоненту. Каталонца попытался оттянуть Камавинга, что привело к толкотне.

Уходившему Ямалю что-то сказал Тчуамени. Явно не успокоил.

Уводить испанца пришлось под конвоем. Все это время тот не замолкал и что-то кричал представителям «Реала».

Больше других мадридцев разозлился Винисиус — он несколько раз сказал Ламину, что тот «много болтает», и использовал характерный жест.

За одноклубника тем временем заступился травмированный Рафинья — и чуть не подрался с бразильцем.

Когда все закончилось и главных смутьянов увели, футболисты «Реала» наконец спокойно отпраздновали победу.

Через 1,5 часа после окончания матча выяснилось, что потасовка не обошлась без санкций. Желтые карточки со стороны «Барселоны» получили Фермин, Ферран и Бальде, а со стороны «Реала» — Винисиус, Эдер Милитао и Родриго. Кроме того, арбитр Сото Градо удалил запасного вратаря мадридцев Лунина, который тоже активно участвовал в разборках после финального свистка.

Ямаль разогрел класико

У Карвахаля (да и у всего «Реала») были причины призвать Ямаля помолчать — нападающий «Барселоны» перед класико наговорил лишнего.

Сперва он обвинил мадридцев в жульничестве. На стриме, связанном с местной Медиалигой, Ламин выдал такое сравнение для медиаклуба «Порсинос»: «Напоминает ли он мне “Реал”? Конечно! Они тоже вечно жульничают, а потом жалуются».

Позднее на этом же шоу каталонец и вовсе начал самоуверенно угрожать соперникам: «Кому бы я хотел забить больше — “Реалу” или “Порсиносу”? Слушай, я уже не раз забивал “Реалу”, да и вам тоже. Сложно ли будет забить на “Бернабеу”? Не знаю. В прошлый раз игра там закончилась 4:0 в нашу пользу. Будет ли такой счет в воскресенье? Я этого не говорил, но было бы славно».

А непосредственно перед класико Ямаль выложил в социальных сетях фото на фоне разгневанных болельщиков «Реала».

Ламина моментально раскритиковали многие: фанаты мадридцев, бывшие футболисты обоих клубов и даже, по слухам, собственное руководство. Поэтому совсем неудивительно, что капитан «Реала» тоже решил высказать тому претензии — тем более после тяжелой победы.