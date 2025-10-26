Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.20
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.77
П2
4.02
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
X
3.09
П2
3.85
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Волос»

Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Волос» в матче чемпионата Греции.

Источник: ФК "ПАОК"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ПАОК одержал разгромную победу над «Волосом» в матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча в Салониках завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил российский полузащитник Магомед Оздоев (73-я, 80-я минуты), также отличился Георгиос Якумакис (49).

Оздоев провел на поле весь матч. Ранее россиянин из-за небольших проблем со здоровьем не сыграл во встрече третьего тура общего этапа Лиги Европы, который завершился победой ПАОКа над «Лиллем» со счетом 4:3. В той игре голевую передачу отдал российский нападающий Федор Чалов, который провел матч с «Волосом» на скамейке запасных.

ПАОК одержал шесть побед и дважды сыграл вничью в первых восьми турах чемпионата Греции. Команда с 20 очками возглавляет турнирную таблицу. «Волос» (12) располагается на седьмом месте.

В следующем туре ПАОК 2 ноября на выезде сыграет с «Пансерраикосом» из города Серре. «Волос» днем ранее примет афинский «Панатинаикос».