Дубль Оздоева помог ПАОКу разгромить «Волос»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ПАОК одержал разгромную победу над «Волосом» в матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча в Салониках завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил российский полузащитник Магомед Оздоев (73-я, 80-я минуты), также отличился Георгиос Якумакис (49).
Оздоев провел на поле весь матч. Ранее россиянин из-за небольших проблем со здоровьем не сыграл во встрече третьего тура общего этапа Лиги Европы, который завершился победой ПАОКа над «Лиллем» со счетом 4:3. В той игре голевую передачу отдал российский нападающий Федор Чалов, который провел матч с «Волосом» на скамейке запасных.
ПАОК одержал шесть побед и дважды сыграл вничью в первых восьми турах чемпионата Греции. Команда с 20 очками возглавляет турнирную таблицу. «Волос» (12) располагается на седьмом месте.
В следующем туре ПАОК 2 ноября на выезде сыграет с «Пансерраикосом» из города Серре. «Волос» днем ранее примет афинский «Панатинаикос».