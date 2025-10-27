Венгер раскритиковал «Барселону» за поражение «Реалу»: «Мальчики играли против мужчин»

«Хаби Алонсо сегодня хорошо сбалансировал свою команду, и в целом я бы сказал, что в некоторых линиях эта игра напоминала матч мальчиков против мужчин.



Например, оборонительная игра “Реала” была гораздо сильнее, чем оборонительная игра “Барселоны”. В атаке “Мадрид” всегда выглядел так, будто мог забить еще один гол, а “Барселона” выглядела беззубой в атаке без Роберта Левандовки и Рафиньи. “Барселона” много владела мячом во втором тайме после того, как Мбаппе не реализовал пенальти, но у них не было ни малейшего желания забивать голы», — цитирует Венгера Metro.