«Ювентус» проиграл «Лацио» в чемпионате Италии

«Ювентус» проиграл «Лацио» и продлил серию без побед в чемпионате Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на выезде уступил римскому «Лацио» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов». Единственный мяч забил Тома Башич (9-я минута).

«Ювентус» потерпел второе поражение подряд, безвыигрышная серия туринского клуба в чемпионате достигла пяти матчей. «Бьянконери» не забивают на протяжении трех игр.

«Лацио» (11 очков) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (12) опустился на восьмую позицию. В следующем туре «Ювентус» примет «Удинезе» 29 октября, а днем позднее «Лацио» в гостях сыграет с «Пизой».

В другом матче «Фиорентина» дома вырвала ничью в матче с «Болоньей» со счетом 2:2. Хозяева уступали 0:2 к 74-й минуте.

Лацио
1:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Италия, 8-й тур
26.10.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Игор Тудор
Голы
Лацио
Тома Башич
(Данило Катальди)
9′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
8
Маттео Гендузи
90+1′
32
Данило Катальди
10
Маттиа Дзакканьи
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
29
Мануэль Лаццари
33′
55′
3
Лука Пеллегрини
26
Тома Башич
68′
5
Матиас Весино
19
Булай Диа
82′
14
Тиджани Нослин
18
Густав Исаксен
83′
9
Родригес Педро
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
64′
7
Франсишку Консейсау
5
Мануэль Локателли
52′
9
Душан Влахович
4
Федерико Гатти
86′
25
Жоао Мариу
27
Андреа Камбьясо
46′
10
Кенан Йылдыз
8
Тен Копмейнерс
30′
66′
18
Филип Костич
22
Уэстон Маккенни
54′
78′
20
Лоис Опенда
30
Жонатан Давид
66′
19
Кефрен Тюрам
Статистика
Лацио
Ювентус
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
3
5
Угловые
2
5
Фолы
11
18
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
