«Ювентус» проиграл «Лацио» в чемпионате Италии

«Лацио» (11 очков) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (12) опустился на восьмую позицию. В следующем туре «Ювентус» примет «Удинезе» 29 октября, а днем позднее «Лацио» в гостях сыграет с «Пизой».