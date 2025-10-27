«Ювентус» проиграл «Лацио» в чемпионате Италии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на выезде уступил римскому «Лацио» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов». Единственный мяч забил Тома Башич (9-я минута).
«Ювентус» потерпел второе поражение подряд, безвыигрышная серия туринского клуба в чемпионате достигла пяти матчей. «Бьянконери» не забивают на протяжении трех игр.
«Лацио» (11 очков) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (12) опустился на восьмую позицию. В следующем туре «Ювентус» примет «Удинезе» 29 октября, а днем позднее «Лацио» в гостях сыграет с «Пизой».
В другом матче «Фиорентина» дома вырвала ничью в матче с «Болоньей» со счетом 2:2. Хозяева уступали 0:2 к 74-й минуте.
