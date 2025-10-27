Хаби Алонсо показал, как перестроить суперклуб. «Реал» может стать еще сильнее, а «Барселоне» пора воспитывать Ямаля

Даже Винисиус весь матч вплоть до замены играл и вел себя образцово. Это словно был не тот обиженка на все и всех и талантливейший, но конченый эгоист, к которому мы привыкли. Он извинялся перед юным Гюлером, не отдав ему пас в лучшую позицию. Он не падал, когда Педри натянул его футболку, как лютый порыв ветра парус на океане, а рвался и рвался вперед. Он, как и Мбаппе, прессинговал на пользу не только себе, но и команде. Перемена — даже не только как игрока, а как человека на поле, случившаяся с ним, напоминала ту, что сотворил Луис Энрике с Дембеле.