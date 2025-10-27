Хаби Алонсо показал, как перестроить суперклуб. «Реал» может стать еще сильнее, а «Барселоне» пора воспитывать Ямаля

Ни сомнения в том, кто был сильнее
Если бы «Барселона» каким-то шальным образом сравняла, по такой игре это был бы верх алогизма. Хаби Алонсо в своем первом тренерском класико показал всему миру, как за четыре месяца можно тотально перестроить суперклуб, привить свои идеи и убедить в них пару десятков звезд, у каждого из которых свое эго, восприятие футбола и уверенность, что он-то точно знает, как надо. И ведь это, как я понимаю, развивается от матча к матчу, за исключением одного срыва — в дерби с «Атлетико».
Первый тайм в исполнении Мадрида был чистым восторгом. Причем и «Барса» в какой-то момент ожила и сравняла, но сливочные тут же забрали игру обратно, забили второй, а спокойно могли и уйти на перерыв при 3:1.
На самом деле с точки зрения интриги я был рад, когда Щенсны потащил (и как!) пенальти от Мбаппе, поскольку футбол шел такой, что подобный поворот в начале второго тайма, скорее всего, сине-гранатовых уничтожил бы, развалил остатки интриги. А так она до последней секунды как бы была. При этом хозяева «Бернабеу» не дали ни на мгновение усомниться в том, кто в этот день сильнее. Дисквалифицированный Ханси Флик, подперев щеку рукой, с мрачноватым лицом смотрел из-за стекла ложи на поле, и это хорошо иллюстрировало суть происходящего.
Встречались две прессингующие команды. Не самая привычная история для этих соперников, правда? Только хозяйская, первые десять минут схитрив и заманивая соперника на свою половину, дальше вдруг врубила свой прессинг на полную мощь и почти не давала сопернику продохнуть. А у «Барсы» это получалось от случая к случаю — как в ситуации с голом, когда каталонцы взяли в плен у чужой штрафной Арду Гюлера.
Алонсо мудро отреагировал на срыв Винисиуса
Как же кайфует от реаловского футбола Беллингем! И насколько же сейчас приятно наблюдать за Мбаппе. Хаби Алонсо в принципе попал уже на зрелого француза, но, кажется, выбил из него последние остатки дури. Как жаль было, когда в стартовом отрезке не засчитали красивейший гол Килиана из-за микроскопического офсайда, но он только улыбнулся, не стал расходовать понапрасну силы на расстройство — и вскоре уже забил легальный. И вообще как-то настолько все делал правильно и, что важно, командно…
Даже Винисиус весь матч вплоть до замены играл и вел себя образцово. Это словно был не тот обиженка на все и всех и талантливейший, но конченый эгоист, к которому мы привыкли. Он извинялся перед юным Гюлером, не отдав ему пас в лучшую позицию. Он не падал, когда Педри натянул его футболку, как лютый порыв ветра парус на океане, а рвался и рвался вперед. Он, как и Мбаппе, прессинговал на пользу не только себе, но и команде. Перемена — даже не только как игрока, а как человека на поле, случившаяся с ним, напоминала ту, что сотворил Луис Энрике с Дембеле.
Правда, после замены он устроил пантомиму в своем классическом образе. И тут умнейшим образом поступил Хаби Алонсо, не приблизившись и не подав ему руку. Поскольку знал, что тот в таком состоянии по ней не хлопнет, и это вызовет в жизни кучу пересудов на ровном месте. Но, успокоившись, Вини уже через пять минут вернулся на лавку. А Алонсо, могу поспорить, скажет журналистам, что скорее бы расстроился, если бы Винисиус отреагировал на замену с безразличием. И вся ситуация будет исчерпана.
Свежее чувство «Реала» и притухшая «Барса»
А в человека-проблему постепенно превращается Ямаль. Еще недавно гениальный мальчик, которым все восхищались и умилялись, вообще в последние полгода пошел не по тому пути — то вечеринки черт-те какие устраивает, то про «Реал» всякие пакости говорит. Все признаки жесткого звездняка, справиться с которым Флику и Лапорте будет непросто. По всем неписаным законам футбола он не должен был, пардон, «ответить за базар», то есть забить или отдать. И не ответил. Но и то гений на мгновения пробивался сквозь тучи — как в концовке, когда он вырезал в штрафную на Кунде, но тот не оказался к этому до конца готов.
В целом у меня такое впечатление, что сейчас «Реал» находится в эмоциональном состоянии прошлогодней «Барсы» — открытия для себя нового футбола, который всем в команде нравится и всех объединил. И там, и там люди поняли, что времена, когда все золото мира можно было выиграть на индивидуальном мастерстве у чужих ворот, ушли. Теперь — все впереди, все сзади, все на атаку, все на оборону, нет строгого разделения на тех, кто играет на рояле и таскает его.
Просто у «Реала» это чувство сейчас свежее, новее. А у «Барсы» на второй год что-то стало сбоить, и это было понятно уже по 1:4 от «Севильи». Нет ничего зазорного в проигрыше 1:2 на «Бернабеу», но по сути-то цифры не отражают степени преимущества Мадрида.
В прошлом сезоне «Барса» выиграла у «Реала» вообще все и везде, потому что «блауграна» уже смотрела вперед, а «Королевский клуб» доживал последний сезон в прежнем обличье, лучшие дни при Папе Карло остались позади, и та версия «Реала» устала от самой себя. Сейчас все иначе, и Алонсо, похоже, оказался точным выбором Флорентино Переса. Впрочем, это была не самая хитрая математика.
Это класико было далеко от лучшего в истории, но стало презентацией «Реала» нового образца, за что уже большое спасибо. Но он все равно себя только познает и дальше должен стать сильнее. Не говоря о «Барсе», которая в этой игре своему образу при Флике соответствовала слабо. И в идеале хотелось бы и «Реал» Алонсо, и «Барсу» Флика увидеть в идеальном состоянии одновременно.
И тогда класико будет — фантастико!