Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.66
П2
2.26
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2

Ушёл из жизни экс-вратарь сборной Казахстана и двукратный чемпион КПЛ

Известный вратарь Андрей Морев ушёл из жизни на 53-м году жизни. Он долгое время боролся с неизлечимой болезнью, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Уроженец (Омска) за свою карьеру успел поиграть за ряд клубов из России и Казахстана. Он защищал ворота «Жениса», «Окжетпеса», «Экибастузца», «Тобола», «Актобе» и «Кызыл-Жара». В общей сложности провёл в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) 152 игры.

В составе «Актобе» он завоевал два чемпионства (2007, 2008) и становился обладателем Кубка Казахстана (2008). В 2005 году признавался лучшим вратарём страны. В 2004 году провёл три игры за сборную Казахстана, а последний вызов получил в 2008 году (был запасным).

После завершения игровой карьеры вернулся на родину в Россию, где проходил тренерское обучение, а затем работал в детских академиях.

В 2018 году Морев в своих соцсетях сообщил, что ему диагностировали рак лёгких. Он заранее попрощался с друзьями, сообщив, что ему осталось жить шесть месяцев. Но в итоге Морев ещё семь с лишним лет боролся за жизнь.