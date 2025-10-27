Ушёл из жизни экс-вратарь сборной Казахстана и двукратный чемпион КПЛ

Уроженец (Омска) за свою карьеру успел поиграть за ряд клубов из России и Казахстана. Он защищал ворота «Жениса», «Окжетпеса», «Экибастузца», «Тобола», «Актобе» и «Кызыл-Жара». В общей сложности провёл в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) 152 игры.
В составе «Актобе» он завоевал два чемпионства (2007, 2008) и становился обладателем Кубка Казахстана (2008). В 2005 году признавался лучшим вратарём страны. В 2004 году провёл три игры за сборную Казахстана, а последний вызов получил в 2008 году (был запасным).
После завершения игровой карьеры вернулся на родину в Россию, где проходил тренерское обучение, а затем работал в детских академиях.
В 2018 году Морев в своих соцсетях сообщил, что ему диагностировали рак лёгких. Он заранее попрощался с друзьями, сообщив, что ему осталось жить шесть месяцев. Но в итоге Морев ещё семь с лишним лет боролся за жизнь.