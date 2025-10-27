Ричмонд
Раскрыта сумма призовых «Кайрата» за сезон 2025: защитили титул и вышли в ЛЧ

Стали известны суммы премиальных членам основного состава алматинского «Кайрата» за сезон 2025 года, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

По информации Meta-ratings, игроки «Кайрата» получат более 4,3 миллиона долларов призовых на команду.

Эта сумма включает в себя призовые за выход в общий этап Лиги чемпионов — 2 миллиона евро (около 1,25 миллиарда тенге), а также за победу в казахстанской премьер-лиге — 2 миллиона долларов (около 1,075 миллиарда тенге).

По итогам КПЛ-2025 «Кайрат» занял первое место, набрав 59 очков после 26 сыгранных туров. Таким образом, алматинский клуб защитил титул, опередив «Астану» на два балла.

Добавим, что «Кайрат» продолжает выступление в общем этапа Лиги чемпионов. Следующий матч алматинский клуб проведет 6 ноября на выезде против миланского «Интера».