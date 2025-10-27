Личка снова без работы. «Фатих» уволил его после ужасной серии

По ходу турнира Личка яростно критиковал и себя, и футболистов. После поражения от «Газиантепа» (0:2) чех назвал команду ослами. "Наша проблема — это отсутствие голов. Мы это признаем, но то, что мы пропускаем, — это детские мячи. Сегодня снова пропустили такие же детские голы. В перерыве разбирали моменты из первого тайма — и в итоге пропустили точно из тех же ситуаций, которые я показывал. Оба гола были абсолютно одинаковыми. На уровне Суперлиги такие ошибки недопустимы. А мы их снова и снова повторяем.