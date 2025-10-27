Личка снова без работы. «Фатих» уволил его после ужасной серии

Турецкий «Фатих Карагюмрюк» уволил Марцела Личку — об этом сообщает издание A Spor. «Достигнув дна, клуб расстался с чешским специалистом», — сказано в заметке. Это не фигура речи — дна Личка действительно коснулся.
«Главный осел»
Командировка в Турцию для 48-летнего чешского специалиста получилась кошмарной. В 10 матчах местной Суперлиги «Фатих» проиграл восемь раз. Итог закономерный — после трети чемпионата «Карагюмрюк» замыкает турнирную таблицу.
Команда Лички проигрывала всем подряд — от лидеров вроде «Галатасарая» (0:3) и «Фенербахче» (1:2) до середняков вроде «Касымпаши» (0:1) и «Самсунспора» (2:3). С соседом по таблице — еще не побеждавшим в этом сезоне «Кайсериспором» — команда чешского специалиста сыграла вничью 2:2.
По ходу турнира Личка яростно критиковал и себя, и футболистов. После поражения от «Газиантепа» (0:2) чех назвал команду ослами. "Наша проблема — это отсутствие голов. Мы это признаем, но то, что мы пропускаем, — это детские мячи. Сегодня снова пропустили такие же детские голы. В перерыве разбирали моменты из первого тайма — и в итоге пропустили точно из тех же ситуаций, которые я показывал. Оба гола были абсолютно одинаковыми. На уровне Суперлиги такие ошибки недопустимы. А мы их снова и снова повторяем.
Мы разговариваем, проводим анализ, я стараюсь помочь игрокам — но они не понимают. Что я еще могу сделать? После матча с «Самсунспором» мы уже две недели работаем над обороной. Постоянно тренируем подобные моменты. Я трачу на это жизнь, свое время. Честно говоря, мы повторяем эти ошибки, как ослы. И я здесь самый главный осел. Вся ответственность на мне", — сказал Марцел.
А еще признал себя худшим тренером чемпионата: «Мы провели восемь матчей, одержали одну победу и не выглядим как команда уровня Суперлиги. Чтобы выбраться из этого положения, нужно работать. Если человек действительно хочет трудиться, он может все исправить. Но, глядя на два сегодняшних пропущенных мяча, я не верю, что мы прогрессируем. Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас эти результаты совсем плохие. Мы худшая команда лиги, и я худший тренер лиги. Не могу сказать о себе ничего позитивного».
Худший опыт
Глядя на всю карьеру Лички, можно уверенно сказать — таких плохих результатов у него еще не было. До сих пор Марцел в основном был успешен:
- «Динамо» Брест (Белоруссия) — привел команду к первому чемпионству в истории;
- «Оренбург» — вывел и закрепил в РПЛ;
- «Динамо» Москва — два сезона боролся за титул, завоевал бронзовые медали.
На этом фоне выступление с «Фатихом» выглядит аномальным. Правда, дело вряд ли в работе Лички — тренер просто не угадал с клубом. «Карагюмрюк» — второй по стоимости состава (20 миллионов евро — Transfermarkt) с конца в турецкой Суперлиге. Кроме того, клуб занимает аналогичное место по возрасту, являясь одной из самых молодых команд чемпионата.
Марцел обозначал проблему работы с молодежью по ходу чемпионата. "Мы выходим на поле с очень молодыми игроками. Конечно, это не оправдание. С этого момента мне нужно быть жестче. Время быть добрым и милым закончилось. Пришло время действовать. Не буду пытаться объяснять одно и то же. Если футболист не делает того, о чем его прошу, я отправлю его в запас.
Когда подписывал контракт, то знал о проблемах клуба. Некорректно сравнивать это место с командами, в которых я работал раньше. Здесь все на два-три уровня ниже. Конечно, это не оправдание. В жизни может случиться все что угодно«, — заявил Личка после перестрелки с “Трабзонспором” (3:4).
Будем надеяться, что в следующий раз Личка будет выбирать клуб внимательнее — и впредь обойдется без таких кошмарных командировок.