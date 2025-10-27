Юран продолжает работу тренером турецкого клуба

Ранее журналист Назым Тюркнас сообщил, что руководство «Серика Беледиеспора» приняло решение отправить Юрана в отставку. В субботу после поражения от «Пендикспора» со счетом 0:4 российский специалист заявил, что, скорее всего, покинет команду, так как не видит здесь будущего из-за ее серьезных финансовых проблем.
«Главный тренер “Серика” Сергей Юран руководил командой на сегодняшней тренировке», — написал в понедельник Гечгель.
По информации СМИ, футболисты команды бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки выплат заработной платы и бонусов. Отмечается, что некоторые сотрудники клуба, 50% акций которого принадлежат считавшимся главным инвестором подмосковных «Химок» Туфану Садыгову, ждут изменения ситуации до ноября, после чего направят официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств. Кроме того, клуб может столкнуться с запретом на трансферы из-за невыплат по переходу Александра Мартынова, приобретенного в начале сезона у белорусского БАТЭ. После 11 туров в турецкой Первой лиге «Серик Беледиеспор» (13 очков), имеющий на своем счету три победы, по четыре ничьи и поражения, занимает 14-е место.
Юрану 56 лет. После завершения игровой карьеры экс-нападающий московского «Спартака», а также португальских клубов «Бенфика» и «Порту», перешел на тренерскую работу. До турецкого клуба Юран возглавлял «Нижний Новгород», «Химки», «СКА-Хабаровск», красногорский «Зоркий», калининградскую «Балтику», новосибирскую «Сибирь», ярославский «Шинник», ставропольское «Динамо», а также работал в тренерском штабе «красно-белых».