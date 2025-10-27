Юран продолжает работу тренером турецкого клуба

По информации СМИ, футболисты команды бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки выплат заработной платы и бонусов. Отмечается, что некоторые сотрудники клуба, 50% акций которого принадлежат считавшимся главным инвестором подмосковных «Химок» Туфану Садыгову, ждут изменения ситуации до ноября, после чего направят официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств. Кроме того, клуб может столкнуться с запретом на трансферы из-за невыплат по переходу Александра Мартынова, приобретенного в начале сезона у белорусского БАТЭ. После 11 туров в турецкой Первой лиге «Серик Беледиеспор» (13 очков), имеющий на своем счету три победы, по четыре ничьи и поражения, занимает 14-е место.