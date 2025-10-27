Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетико
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.57
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Юран продолжает работу тренером турецкого клуба

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российский специалист Сергей Юран продолжает работу на посту главного тренера турецкого футбольного клуба «Серик Беледиеспор», сообщает журналист Корай Гечгель в соцсети X.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее журналист Назым Тюркнас сообщил, что руководство «Серика Беледиеспора» приняло решение отправить Юрана в отставку. В субботу после поражения от «Пендикспора» со счетом 0:4 российский специалист заявил, что, скорее всего, покинет команду, так как не видит здесь будущего из-за ее серьезных финансовых проблем.

«Главный тренер “Серика” Сергей Юран руководил командой на сегодняшней тренировке», — написал в понедельник Гечгель.

По информации СМИ, футболисты команды бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки выплат заработной платы и бонусов. Отмечается, что некоторые сотрудники клуба, 50% акций которого принадлежат считавшимся главным инвестором подмосковных «Химок» Туфану Садыгову, ждут изменения ситуации до ноября, после чего направят официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств. Кроме того, клуб может столкнуться с запретом на трансферы из-за невыплат по переходу Александра Мартынова, приобретенного в начале сезона у белорусского БАТЭ. После 11 туров в турецкой Первой лиге «Серик Беледиеспор» (13 очков), имеющий на своем счету три победы, по четыре ничьи и поражения, занимает 14-е место.

Юрану 56 лет. После завершения игровой карьеры экс-нападающий московского «Спартака», а также португальских клубов «Бенфика» и «Порту», перешел на тренерскую работу. До турецкого клуба Юран возглавлял «Нижний Новгород», «Химки», «СКА-Хабаровск», красногорский «Зоркий», калининградскую «Балтику», новосибирскую «Сибирь», ярославский «Шинник», ставропольское «Динамо», а также работал в тренерском штабе «красно-белых».