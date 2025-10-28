Воспитанник «Сарагосы» умер в 15 лет

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Воспитанник испанской «Сарагосы» Хорхе Касадо умер на 16-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.
Причины смерти не называются.
«Мы глубоко скорбим о потере и разделяем безмерное горе семьи и близких Хорхе. Клуб шлет им всю нашу любовь и поддержку в это тяжелое время. Покойся с миром, Хорхе», — говорится в сообщении «Сарагосы».
Клуб объявил день траура. Тренировка основной команды «Сарагосы» не состоится, но футболисты выйдут на поле, чтобы почтить память Касадо.