Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.93
X
4.07
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.25
П2
6.90
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.97
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Воспитанник «Сарагосы» умер в 15 лет

Воспитанник «Сарагосы» Хорхе Касадо умер в возрасте 15 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Воспитанник испанской «Сарагосы» Хорхе Касадо умер на 16-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.

Причины смерти не называются.

«Мы глубоко скорбим о потере и разделяем безмерное горе семьи и близких Хорхе. Клуб шлет им всю нашу любовь и поддержку в это тяжелое время. Покойся с миром, Хорхе», — говорится в сообщении «Сарагосы».

Клуб объявил день траура. Тренировка основной команды «Сарагосы» не состоится, но футболисты выйдут на поле, чтобы почтить память Касадо.