Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.93
X
4.07
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.25
П2
6.90
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.97
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Капитан «Реала» успешно перенес операцию

Капитан «Реала» Карвахаль успешно перенес операцию на правом колене.

Источник: Mateo Villalba/Getty Images

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Капитан мадридского «Реала» испанец Дани Карвахаль успешно перенес операцию на правом колене, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

«Наш капитан Карвахаль перенес артроскопию правого колена, которая прошла успешно. Операцию провел доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской службы “Реала”. Карвахаль начнет реабилитацию в ближайшие дни», — отмечается в заявлении.

В воскресенье «Реал» со счетом 2:1 обыграл «Барселону» на своем стадионе в матче десятого тура чемпионата Испании. Карвахаль вышел на поле на 72-й минуте встречи и доиграл матч до конца.

Как отмечалось в заявлении клуба, у защитника обнаружили свободное внутрисуставное тело в правом колене. По информации издания As, 33-летний испанец пропустит от шести до десяти недель.