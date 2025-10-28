В Узбекистане оценили чемпионство «Кайрата» и признали успех Казахстана

Главная интрига КПЛ-2025 разрешилась в очной битве между действующим чемпионом — алматинским «Кайратом» — и его главным соперником «Астаной». На точный удар Марина Томасова в первом тайме столичные ответили голом Дастана Сатпаева, но итоговая ничья сыграла на руку алматинцам.
Так «Кайрат» защитил свой титул и вновь стал чемпионом Казахстана!
«Как и выход в финал чемпионата мира национальной сборной Узбекистана, так и выход в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА стали знаковыми событиями уходящего года. Они показали, что футбол в Центральной Азии развивается существенно интенсивнее, нежели раньше. В насыщенном по драматизму матче последнего тура КПЛ действующий чемпион Казахстана “Кайрат” сумел отстоять свой титул», — пишет сайт.
Напомним, «Кайрат» набрал 59 очков. У «Астаны» 57 баллов. Алматинцы впервые в своей истории защитили чемпионский титул.
Алматинцы продолжают выступление в Лиге чемпионов.
Добавим, что сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу. Мировое первенство пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.