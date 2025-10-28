В Узбекистане оценили чемпионство «Кайрата» и признали успех Казахстана

«Как и выход в финал чемпионата мира национальной сборной Узбекистана, так и выход в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА стали знаковыми событиями уходящего года. Они показали, что футбол в Центральной Азии развивается существенно интенсивнее, нежели раньше. В насыщенном по драматизму матче последнего тура КПЛ действующий чемпион Казахстана “Кайрат” сумел отстоять свой титул», — пишет сайт.