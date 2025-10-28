Ричмонд
«Елимай» решил усилиться на еврокубки форвардом сборной Казахстана

Форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев может покинуть «Актобе» в зимнее трансферное окно, у него есть несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

Шушеначев вновь нацелен попробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов, при этом предметный интерес к нападающему есть внутри казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

В частности, форвардом интересуется «Елимай». Команда Андрея Карповича прогрессирует по результатам каждый год и в следующем сезоне амбиции клуба возрастут, в том числе в связи с выходом в квалификацию Лиги конференций.

В семейском клубе понимают, что могут потерять некоторых важных игроков из казахстанского блока, например, Галымжана Кенжебека или Рамазана Оразова. В связи с этим клубу будет необходимо восполнить потери игроками уровня сборной. Среди кандидатов — Шушеначев.

В «Актобе» 27-летний нападающий неплохо проявил себя с точки зрения результативности, оформив семь голов и два ассиста в 11 матчах КПЛ.

Отметим, что ранее Шушеначев выступал за «Кайрат», где становился чемпионом Казахстана, а также за израильский «Хапоэль Беэр-Шева» и российский «Сочи».