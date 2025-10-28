Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
2.45
П2
2.30
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.98
П2
6.60
Футбол. Италия
29.10
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.59
П2
7.40
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Команда-сенсация КПЛ рискует потерять всех лидеров и тренера

Кокшетауский «Окжетпес» в зимнее межсезонье претерпит серьезные изменения в руководстве, тренерском штабе и в составе команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Окжетпес"

Директор «синегорцев» Мурат Тлешев близок к уходу из клуба, а вместо него рассматриваются несколько кандидатов.

Также свой пост может оставить главный тренер Кайрат Нурдаулетов, при котором команда существенно ухудшила свои результаты в сезоне.

Что касается футболистов, то лидеров «Окжетпеса» пытаются переманить ведущие команды КПЛ. В их числе лучший бомбардир Даурен Жумат, забивший 13 голов, форвард Алияр Мухаммед, вингер Дамир Марат и крайний защитник Арсен Аширбек.

В ушедшем сезоне премьер-лиги «Окжетпес» боролся за попадание в еврокубки и шел в числе лидеров при Андрее Ферапонтове, однако затем опустился в середину турнирной таблицы и занял итоговое восьмое место.