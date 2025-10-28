Команда-сенсация КПЛ рискует потерять всех лидеров и тренера

Директор «синегорцев» Мурат Тлешев близок к уходу из клуба, а вместо него рассматриваются несколько кандидатов.
Также свой пост может оставить главный тренер Кайрат Нурдаулетов, при котором команда существенно ухудшила свои результаты в сезоне.
Что касается футболистов, то лидеров «Окжетпеса» пытаются переманить ведущие команды КПЛ. В их числе лучший бомбардир Даурен Жумат, забивший 13 голов, форвард Алияр Мухаммед, вингер Дамир Марат и крайний защитник Арсен Аширбек.
В ушедшем сезоне премьер-лиги «Окжетпес» боролся за попадание в еврокубки и шел в числе лидеров при Андрее Ферапонтове, однако затем опустился в середину турнирной таблицы и занял итоговое восьмое место.