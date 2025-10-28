Легенда «Барселоны» рассказал, стоит ли Головину переходить в «Зенит»

«Если он примет решение покинуть “Монако”, то я думаю, что Головин сможет играть в клубе такого уровня, а может и выше. В “Зенит” еще успеет», — сказал Глеб.
Александр Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел 235 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие только в четырех играх Лиги 1 из-за травмы.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.