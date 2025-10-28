«Я заключил договор с Богом». Дани Алвес стал проповедником после выхода из тюрьмы

42-летний футболист, оправданный в этом году по делу о сексуальном насилии, эмоционально рассказал о том, как вера помогла ему пережить «самый тяжелый момент» жизни, что стало новым этапом в его судьбе после завершения карьеры.
«Нужно серьезно относиться к делам Божьим и иметь веру. Я тому живое доказательство. Я заключил договор с Богом. Посреди бури всегда есть посланник Бога. В самый трудный момент моей жизни этот посланник поднял меня, привел в церковь, и сегодня я иду этим путем благодаря ему», — цитирует Алвеса Goal.
После освобождения Алвес примирился с супругой Жоаной Санс, стал отцом и заполнил свой блог в соцсетях библейскими цитатами и христианскими гимнами, называя себя «учеником Иисуса Христа».
По данным местных СМИ, Дани Алвес регулярно посещает церковь в Жироне, участвует в службах и даже играет на гитаре во время богослужений.