Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.31
П2
7.15
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.96
П2
6.60
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.61
П2
7.48
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
2.88
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Наполи
1
П1
X
П2

Гол Замбо Ангисса принес «Наполи» победу над «Лечче»

«Наполи» на выезде победил «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Источник: Reuters

Автором единственного гола в этой игре стал Андре-Франк Замбо Ангисса, который отличился на 69-й минуте. На 55-й минуте форвард хозяев Франческо Камарда не смог реализовать пенальти.

«Наполи» набрал 21 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Лечче» 6 баллов и 16-я строчка.

В следующем туре серии А неаполитанцы 1 ноября сыграют против «Комо», а желто-красные на следующий день встретятся с «Фиорентиной».

Лечче
0:1
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, 9-й тур
28.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Via del Mare
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Антонио Конте
Голы
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Давид Нерес)
69′
Нереализованные пенальти
Лечче
Франческо Камарда
56′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
25
Антонио Галло
20
Юльбер Рамадани
62′
4
Киалонда Гаспар
44
Тиагу Габриэл
29
Лассана Кулибали
77′
75
Бальтазар Пьерре
10
Медон Бериша
77′
93
Юссеф Мале
22
Франческо Камарда
70′
9
Никола Штулич
50
Сантьяго Пьеротти
46′
7
Тете Моренте
19
Ламек Банда
65′
11
Конан Н`Дри
88′
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
6
Билли Гилмор
4
Алессандро Буонджорно
5
Жуан Жезус
17
Матиас Оливера
26′
61′
37
Леонардо Спинаццола
20
Эльиф Эльмас
85′
3
Мигель Гутьеррес
27
Лоренцо Лукка
61′
8
Скотт Мактоминай
21
Маттео Политано
61′
19
Расмус Хейлунн
70
Ноа Ланг
48′
7
Давид Нерес
Статистика
Лечче
Наполи
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
3
Угловые
3
5
Фолы
10
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти