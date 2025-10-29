Еще весной играл в Серии В, а сейчас забивает за «Интер» и сборную. Эспозито — новая надежда Италии

Младший и самый талантливый
Дойдя до финала Лиги чемпионов, постаревший «Интер» почти выработал свой ресурс. Напрашивались перестройка и свежие идеи, проводником которых должен был стать Кристиан Киву. Помнится, на старте сезона некоторым казалось, что президент миланского клуба Джузеппе Маротта промахнулся, а выбранный им сменщик Симоне Индзаги еще не дозрел до топ-уровня. И действительно, весь опыт самостоятельной работы Киву во взрослом футболе к моменту статусного назначения исчислялся тремя месяцами в отчаянно сражавшейся за выживание «Парме», которая ценой героических усилий сохранила прописку в Серии А в заключительном туре.
Достаточно ли этого, чтобы тренировать «Интер»? Пять сезонов в черно-синей футболке, за которые удалось выиграть три скудетто, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Италии, — крутой послужной список. Как и шесть лет тренерской работы в системе нерадзурри, где Киву прошел путь от команды U16 до молодежки.
Кристиан — свой до мозга костей, только худший за четверть века старт сезона обернулся волной критики и даже слухами о возможной отставке 44-летнего специалиста. Однако с первым серьезным кризисом Киву справился, а серия из семи побед (оборвалась в Неаполе) стала лучшим ответом критикам. Символом почти волшебного преображения можно назвать обновленную атаку нерадзурри, где на смену Джеко, Арнаутовичу и Тареми (108 лет на троих) пришло новое поколение.
Бесспорно, сейчас хорош Анж-Йоанн Бонни. Гол в первом же матче за «Интер» в ворота «Торино», еще один мяч в комплекте с ассистентским хет-триком в игре с «Кремонезе» и победный удар в гостевой игре с «Ромой» — это, конечно, впечатляет. Но все же 21-летний француз, с которым Киву поработал в «Парме», уже показал себя в прошлом сезоне. В «Интере» знали, за кого платят 23 миллиона евро. А вот игра 20-летнего Франческо Пио Эспозито — настоящее откровение. Младший из трех братьев-футболистов вполне мог повторить путь родни и отправиться в новую аренду, как выступающий сейчас в «Кальяри» 23-летний Себастьяно. Или уйти в другой клуб, как зависший со «Специей» в Серии В 25-летний Сальваторе. Но когда сорвался трансфер из «Аталанты» Лукмана, Эспозито-младший вцепился в свой шанс зубами.
17-летний капитан
Бесспорно, Франческо помогло в том числе и давнее знакомством с Киву, который впервые увидел Эспозито, когда тому было 13 лет. А в 17 тренер неожиданно для всех назначил юношу капитаном молодежки, и тот в новом статусе сразу оформил хет-трик.
«Когда мне был 21 год, в “Аяксе” Роналд Куман сделал меня капитаном команды. Это заставило меня стать гораздо ответственнее. В молодежке я поступил так же с Пио. Ничего не говорил ему заранее — сказал лишь в день игры. Я немного переживал, не слишком ли это для него. Однако в первом же матче Эспозито сделал хет-трик, и я понял, из какого теста он сделан», — рассказывал Киву.
Пио шел к своей мечте о главной команде «Интера» 11 лет — с тех пор как в восемь попал в клубную академию. А снова в руках Киву он оказался уже возмужавшим игроком, который выиграл юношеское первенство Европы (U19) и закончил прошлый сезон в «Специи» в статусе лучшего бомбардира Серии В (19 мячей), где «Специя» в финале плей-офф драматично упустила путевку в элиту в противостоянии с «Кремонезе» (2:3).
То, что случилось летом, напоминало голливудский сценарий. Премьера состоялась в неожиданно напряженном матче КЧМ-2025 против «Урава Редс». Франческо в перерыве заменил брата Себастьяно и на второй добавленной минуте пасом на Карбони принес «Интеру» волевую победу (2:1).
Киву был в восторге, заметив, что фактически он, как тренер, и Эспозито-младший росли вместе: «Для меня было честью тренировать его в детстве, и сейчас я вижу футболиста, который вырос и полностью сосредоточен на игре».
Следующий матч против «Ривер Плейт» форвард начал в старте и своим голом открыл дорогу к победе. А себе — в заявку на сезон, в которой более опытному брату места не нашлось.
Италия восторгалась молодым игроком, с кем только его не сравнивали — начиная с Альтобелли и Вьери и заканчивая Монтеллой и Джеко. Он одновременно высок и пластичен. При желании можно найти эпизод, как Франческо мгновенно сложился и едва не забил гол тура ударом через себя.
Эспозито может сыграть как на острие, так и глубже партнера по атаке. Например, во встрече ЛЧ с «Аяксом» он фактически выполнял роль «десятки» и существенно помог оформившему дубль Тюраму. Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо как-то сказал, что Эспозито бегает как полузащитник. «Он простой парень с отличными качествами. Легко читает игру и может усилить ее в любой момент. Есть футболисты, которые делают разницу именно в концовке», — говорил тренер после первого гола Франческо за «Скуадру адзурру».
Конечно, он не уникум вроде всегда штамповавшего голы в промышленных масштабах Холанна. Эспозито только выходит на новый уровень, забив на КЧМ, в Серии А, за сборную и в ЛЧ. Но если в него верят в клубе уровня «Интера», а комплиментов не жалеет сверхтребовательный Гаттузо, — у парня есть шанс сделать серьезную карьеру. Как бы ни был хорош натурализованный аргентинец Ретеги, Италия уже соскучилась по крутым доморощенным форвардам.
Андрей Кузичев