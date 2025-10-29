Еще весной играл в Серии В, а сейчас забивает за «Интер» и сборную. Эспозито — новая надежда Италии

Бесспорно, сейчас хорош Анж-Йоанн Бонни. Гол в первом же матче за «Интер» в ворота «Торино», еще один мяч в комплекте с ассистентским хет-триком в игре с «Кремонезе» и победный удар в гостевой игре с «Ромой» — это, конечно, впечатляет. Но все же 21-летний француз, с которым Киву поработал в «Парме», уже показал себя в прошлом сезоне. В «Интере» знали, за кого платят 23 миллиона евро. А вот игра 20-летнего Франческо Пио Эспозито — настоящее откровение. Младший из трех братьев-футболистов вполне мог повторить путь родни и отправиться в новую аренду, как выступающий сейчас в «Кальяри» 23-летний Себастьяно. Или уйти в другой клуб, как зависший со «Специей» в Серии В 25-летний Сальваторе. Но когда сорвался трансфер из «Аталанты» Лукмана, Эспозито-младший вцепился в свой шанс зубами.