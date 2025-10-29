Ричмонд
«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом»

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 1:1. В составе «Милана» отличился Самуэле Риччи (4-я минута). У «Аталанты» гол забил Адемола Лукман (35).

«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до восьми матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков. «Аталанта» не проигрывает в лиге с начала сезона, сыграв пять последних встреч вничью, и, набрав 13 баллов, располагается на седьмой позиции.

В следующем матче «Милан» 2 ноября примет «Рому», «Аталанта» днем ранее на выезде сыграет против «Удинезе».

Аталанта
1:1
Первый тайм: 1:1
Милан
Футбол, Италия, 9-й тур
28.10.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Иван Юрич
Массимилиано Аллегри
Голы
Аталанта
Адемола Лукман
(Марио Пашалич)
35′
Милан
Самуэле Риччи
4′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
4
Исак Хин
13
Эдерсон
17
Шарль Де Кетеларе
11
Адемола Лукман
69
Хонест Аханор
72′
19
Берат Джимсити
77
Давиде Дзаппакоста
82′
6
Юнус Муса
47
Лоренцо Бернаскони
71′
16
Рауль Белланова
8
Марио Пашалич
82′
10
Лазар Самарджич
15
Мартен де Рон
20′
44
Марко Брешанини
90+3′
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
90+3′
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
77′
19
Юссуф Фофана
4
Самуэле Риччи
56
Алексис Салемакерс
90′
24
Закари Атекаме
7
Сантьяго Хименес
9′
62′
8
Рубен Лофтус-Чик
10
Рафаэл Леау
46′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
Аталанта
Милан
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
17
6
Удары в створ
3
1
Угловые
9
4
Фолы
9
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти