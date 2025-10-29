«Наполи» был близок к провалу, «Милан» заразился ничейным вирусом, «Боруссия» прошла в Кубке «Айнтрахт»

Италия: Конте выиграл в родном городе
Первый тайм 250-го матча Антонио Конте в серии А смахивал на одну — почти бесконечную позиционную атаку. Но при этом чемпион создал всего один момент, когда вперед подключился латераль Оливера и после «стеночки» выскочил к воротам. Находящийся рядом с зоной вылета «Лечче» выручил голкипер.
А в начале второго тайма во время редкого выпада хозяев в игру вмешался ВАР, и судьи долго не могли найти качественный повтор. Пришлось приглашать главного арбитра к монитору: он решил, что защитник Жуан Жезус сыграл рукой, и указал на точку. Инициативу на себя взял арендованный у «Милана» 17-летний Камарда, и капитулировал перед Ваней Милинковичем-Савичем, который из последних девяти пенальти парировал пять.
Спустя несколько минут не собиравшийся терять очки в родном городе Конте бросил в бой лидеров — Мактоминая, Спинаццолу и Хейлунна, который наконец-то восстановился после полученной в сборной травмы. Результат же обеспечил другой джокер — Давид Нерес. Его подачу со штрафного использовал Замбо Ангисса. Отличившийся во втором туре подряд камерунец гарантировал «Наполи» сохранение первого места, а будет ли лидерство единоличным, станет ясно в среду — поле матча «Ромы».
Еще не проигрывавшая в этом сезоне «Аталанта» получила быстрый гол от впервые забившего за «Милан» Риччи. Полузащитнику удался удар с подбора, а отскок от газона поставил в тупик Карнесекки. Но все-таки любимый счет бергамасков в нынешнем сезоне — 1:1. И когда Пашалич вскрыл оборону россонери пасом в штрафную, и Лукман вколотил мяч в сетку, вспомнилось, что команда Ивана Юрича обменивалась со своими оппонентами голами уже в пяти турах (при шести ничьих).
Верен себе и автор гола хозяев, который чаще всех в истории «Аталанты» забивал в домашних играх с «Миланом» (4 раза). Но понятно, что хозяева рассчитывали на большее и были ближе к победе. Особенно в концовке, когда Меньян вытащил из-под перекладины удар Дзаппакосты, а Габбия в площади ворота заблокировал арендованного у россонери Мусу. Итог — та самая ничья, которая никого не устроила. Бергамаски по-прежнему за пределами евокубковой шестерки, а «Милан», у которого три ничьих в четырех последних турах, дал шанс «Интеру» догнать себя. Впрочем, при любых раскладах к выходным команда Массимилиано Аллегри сохранит место в топ-4.
Германия: кубковые комплексы «Айнтрахта»
Кубок Германии. 1/16 финала
Айнтрахт Ф — Боруссия Д 1:1
В главном матче 1/16 финала Кубка Германии «Боруссию» довольно быстро огорчили ее бывшие футболисты. Гетце вспорол оборону проникающей передачей, а Кнауфф, убежав от Рюэрсона, использовал выход один на один. «Шмели» же в первом тайме в ответ не предложили ничего. Зато вскоре после начала второй половины матча Рюэрсон исправился и вырезал пас в район дальней штанги на сравнявшего счет Брандта.
Однако уложиться в 90 минут командам не удалось, а овертайм получился сухим, так как гол Буркардта после стандарта отменили из-за офсайда. Решалось все в серии пенальти, где команда Нико Ковача не допустила ни одной осечки. В свою очередь, у «Айнтрахта» оступились запустивший мяч на трибуны Доан и Фарес, удар которого парировал Кобель. Можно сказать — все как всегда: в XXI веке «Боруссия» выбила «орлов» во всех четырех кубковых встречах.
Энерги — РБ Лейпциг 1:4
А вот «Лейпциг» в Коттбусе легко разобрался с лидирующим в третьем дивизионе «Энерги». Уже в первом тайме «быки» забили трижды, а Раум дважды ассистировал Баумгартнеру. Оле Вернер явно решил исключить любой риск, выпустив близкий к оптимальному состав. Может себе позволить, так как «быки» впервые в статусе клуба бундеслиги не попали в еврокубки, поэтому выступают в щадящем графике. Начав сезон с 0:6 от «Баварии», «Лейпциг» в семи следующих турах чемпионата выиграл шесть раз (при одной ничьей), а теперь сделал еще один шаг к кубковому трофею. Второй по статусу национальный турнир — один из самых любимых для «быков», которые за четыре года дважды брали титул, а в прошлом сезоне оступились в полуфинале.
Автор: Андрей Кузичев