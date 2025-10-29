«Наполи» был близок к провалу, «Милан» заразился ничейным вирусом, «Боруссия» прошла в Кубке «Айнтрахт»

А вот «Лейпциг» в Коттбусе легко разобрался с лидирующим в третьем дивизионе «Энерги». Уже в первом тайме «быки» забили трижды, а Раум дважды ассистировал Баумгартнеру. Оле Вернер явно решил исключить любой риск, выпустив близкий к оптимальному состав. Может себе позволить, так как «быки» впервые в статусе клуба бундеслиги не попали в еврокубки, поэтому выступают в щадящем графике. Начав сезон с 0:6 от «Баварии», «Лейпциг» в семи следующих турах чемпионата выиграл шесть раз (при одной ничьей), а теперь сделал еще один шаг к кубковому трофею. Второй по статусу национальный турнир — один из самых любимых для «быков», которые за четыре года дважды брали титул, а в прошлом сезоне оступились в полуфинале.