Захарян снова играет и забивает! Вышел в старте «Сосьедада» впервые с февраля и помог ему победить

Кубок Испании. 1-й раунд
СД Негрейра — Реал Сосьедад 0:3
«Реал Сосьедад» обыграл «Негрейру» в матче 1/64 финала Кубка Испании — 3:0. Забитым мячом отметился российский полузащитник Арсен Захарян, вышедший в стартовом составе впервые с 23 февраля.
Как прошел матч
Арсен с первых минут действовал на позиции левого полузащитника, периодически смещаясь в центр. В первом тайме моментов у него было совсем немного — лишь однажды он опасно пробил по воротам с дальней дистанции и пару раз обострил игру. 22-летнему хавбеку приходилось чаще обороняться, чем придумывать что-то в атаке. Соперник, хоть и представляет шестой по силе испанский дивизион, оказывал достойное сопротивление.
Футболистам «Негрейры» не хватало мастерства, но периодически они заставляли болельщиков «Реал Сосьедад» понервничать, оказываясь на ударных позициях. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу басков — отличился Микель Готи. Захарян в голевой комбинации участие не принимал.
Зато во втором тайме Арсен наконец-то забил первый гол в сезоне: падая на газон, успел попасть из-за пределов штрафной точно в угол. Россиянин особо не праздновал, но внутри наверняка бурлили радостные эмоции. А спустя 18 минут Захаряна заменили — возможно, решили поберечь к следующему матчу.
«Реал Сосьедад» в итоге одержал победу со счетом 3:0 — точку поставил Беньят Туррьентес в концовке.
Важный гол для Захаряна
Наш полузащитник отличился впервые с 23 февраля. Тогда россиянин провел на поле тайм в матче чемпионата Испании прошлого сезона с «Леганесом» (3:0) и забил гол.
В текущем сезоне Арсен четыре раза выходил на замену в играх чемпионата Испании, но оставался без результативных действий.
Несколько дней назад Захарян попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи с Перу и Чили. Главный тренер Валерий Карпин объяснил свой выбор:
«Для галочки» в расширенный список никого не включали — каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Все будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния.
Кажется, теперь шансы Арсена на возвращения в сборную России подросли. В последний раз он приезжал в расположение национальной команды в марте 2024-го.
Автор: Роман Кольцов