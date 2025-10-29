Захарян снова играет и забивает! Вышел в старте «Сосьедада» впервые с февраля и помог ему победить

Арсен с первых минут действовал на позиции левого полузащитника, периодически смещаясь в центр. В первом тайме моментов у него было совсем немного — лишь однажды он опасно пробил по воротам с дальней дистанции и пару раз обострил игру. 22-летнему хавбеку приходилось чаще обороняться, чем придумывать что-то в атаке. Соперник, хоть и представляет шестой по силе испанский дивизион, оказывал достойное сопротивление.