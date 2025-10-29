Спаллетти снова в деле! Будет спасать «Ювентус», несмотря на татуировку с гербом «Наполи» на руке

Сам итальянец считает, что Тудор поработал хорошо. На днях Лучано в эфире Sky Sport рассуждал об Игоре очень комплиментарно: «Если мне нужно что-то сказать о “Юве” — я бы высказался в пользу Тудора, настоящего мужчины и серьезного человека, опирающегося на ценности. Я видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление влиятельного человека, кого-то, кто способен проникнуть прямо в сердце. Тот, кто заменит его, будет счастливчиком, и мне жаль Тудора. Но кто бы это ни был, он найдет хорошо подготовленную команду. На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о “Ювентусе”.