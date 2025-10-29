Ричмонд
Спаллетти снова в деле! Будет спасать «Ювентус», несмотря на татуировку с гербом «Наполи» на руке

Получится?

Источник: Reuters

Лучано Спаллетти возвращается к работе. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 66-летний тренер договорился с «Ювентусом» о контракте до лета с опцией продления в случае выхода в Лигу чемпионов. Документы должны подписать в среду, а уже в четверг — представить Спаллетти болельщикам.

Тяжелое наследство

Напомним, совсем недавно «Ювентус» отправил в отставку Игора Тудора, который работал в Турине с марта. 47-летний специалист начал неплохо — под его руководством команда попала в Лигу чемпионов, заняв 4-е место в Серии А.

Но уже в новом сезоне результаты ухудшились. После серии без побед из восьми матчей во всех турнирах руководство решило расстаться с Тудором. Хорват оставил команду в середине таблицы Серии А (8-е место) и за пределами топ-24 Лиги чемпионов. Так что Спаллетти предстоит много работы, если он все-таки будет назначен.

Сам итальянец считает, что Тудор поработал хорошо. На днях Лучано в эфире Sky Sport рассуждал об Игоре очень комплиментарно: «Если мне нужно что-то сказать о “Юве” — я бы высказался в пользу Тудора, настоящего мужчины и серьезного человека, опирающегося на ценности. Я видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление влиятельного человека, кого-то, кто способен проникнуть прямо в сердце. Тот, кто заменит его, будет счастливчиком, и мне жаль Тудора. Но кто бы это ни был, он найдет хорошо подготовленную команду. На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о “Ювентусе”.

Несмотря на последнее предложение, Лучано остается главным фаворитом на пост. По данным того же Sky Sport и Джанлуки Ди Марцио, итальянец почти договорился с «Юве» и будет представлен в новом статусе в четверг. Так что ждем.

Источник: Reuters

Прошел Италию

В случае назначения «Ювентус» станет для Спаллетти уже восьмым клубом в Серии А за 30 лет тренерской карьеры. Ранее он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Роме», «Интере» и «Наполи».

Несмотря на внушительный список, у Лучано не очень много достижений. Ярко получилось только в «Эмполи» (итальянец вывел команду из Серии С в Серию А), «Роме» (два Кубка Италии и Суперкубок) и «Наполи». С неаполитанским клубом Спаллетти в сезоне-2022/23 впервые в карьере стал чемпионом Италии — и даже набил в честь этого татуировку с эмблемой южан. Щекотливый момент для туринских тиффози.

А еще Спаллетти два года возглавлял сборную Италии. С «Ювентусом» в копилке можно будет сказать, что Лучано прошел футбол в этой стране. Собственно, это уже закреплено официально — в 2023 году Спаллетти был введен в Зал славы итальянского футбола.

Единственный клуб Спаллетти за пределами Италии хорошо известен российским болельщикам — это «Зенит». С петербуржцами Лучано дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Кстати, спустя годы Спаллетти не забыл о «Зените» — поздравил клуб с чемпионством в сезоне-2022/23 и признался сине-бело-голубым в любви. Интересно, будет ли слать поздравления из «Ювентуса»?

Автор: Артем Белинин