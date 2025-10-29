Винисиус рассматривает уход в «ПСЖ» из-за конфликта с Хаби Алонсо

Во время недавнего матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги у Винисиуса произошел конфликт с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо, заменившим форварда на 72-й минуте. Бразилец, покидая поле, ярко выражал свое недовольство заменой, не пожал Алонсо руку и отправился сразу в подтрибунное помещение. Сегодня Винисиус опубликовал пост с извинениями, но не упомянул тренера сливочных.