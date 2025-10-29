Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.42
П2
8.00
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.93
П2
6.90
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
8.00
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.25
X
7.43
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.68
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.95
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.42
П2
5.10
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.02
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.06
П2
13.25
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.63
X
4.12
П2
1.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.60
П2
2.64
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.95
П2
4.86
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.60
П2
3.52

Винисиус рассматривает уход в «ПСЖ» из-за конфликта с Хаби Алонсо

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ».

Источник: Getty Images

По информации Diario Sport, парижский клуб является главным претендентом на футболиста. Сам 25-летний бразилец был бы рад играть под руководством Луиса Энрике, которому он симпатизирует из-за его харизмы и атакующей философии.

Во время недавнего матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги у Винисиуса произошел конфликт с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо, заменившим форварда на 72-й минуте. Бразилец, покидая поле, ярко выражал свое недовольство заменой, не пожал Алонсо руку и отправился сразу в подтрибунное помещение. Сегодня Винисиус опубликовал пост с извинениями, но не упомянул тренера сливочных.

В текущем сезоне Винисиус забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.