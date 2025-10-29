Винисиус рассматривает уход в «ПСЖ» из-за конфликта с Хаби Алонсо

По информации Diario Sport, парижский клуб является главным претендентом на футболиста. Сам 25-летний бразилец был бы рад играть под руководством Луиса Энрике, которому он симпатизирует из-за его харизмы и атакующей философии.
Во время недавнего матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги у Винисиуса произошел конфликт с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо, заменившим форварда на 72-й минуте. Бразилец, покидая поле, ярко выражал свое недовольство заменой, не пожал Алонсо руку и отправился сразу в подтрибунное помещение. Сегодня Винисиус опубликовал пост с извинениями, но не упомянул тренера сливочных.
В текущем сезоне Винисиус забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.