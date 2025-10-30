Ричмонд
ПАОК с Чаловым в составе обыграл «Ларису» в матче Кубка Греции

ПАОК обыграл «Ларису» в матче третьего тура Кубка Греции.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ПАОК на своем поле разгромил «Ларису» в матче третьего тура основного этапа Кубка Греции по футболу.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 4:1. В составе ПАОКа мячи забили Лука Иванушец (2-я минута), Яннис Константелиас (12), Кирил Десподов (17, пенальти) и Анестис Митоу (31). У «Ларисы» отличился Любомир Тупта (75).

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. Его одноклубник и соотечественник Магомед Оздоев провел встречу на скамейке запасных.

В следующем туре Кубка Греции ПАОК 3 декабря на выезде сыграет против «Ариса», в этот же день примет «Атромитос».